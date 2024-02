O surpreendente golpe de autoridade de Camila Parker na coroa que indigna os fãs de Lady Di

Foi em maio de 2023 que o rei Charles III foi coroado monarca do Reino Unido e não passou nem 1 ano e já está em perigo de perder seu título, devido a uma doença incurável lamentavelmente, câncer. Embora não tenha sido revelado qual tipo é, o monarca precisa encarar as coisas de uma perspectiva diferente agora que sua saúde está em risco e pode piorar a qualquer momento.

A polêmica continua presente na família real com a rainha Camila dando um golpe de autoridade

Foi revelado que ele já está em tratamento e, a partir daí, alguns especulam que foi detectado a tempo e que ele ficará bem, embora outros acreditem que as coisas são mais graves do que parecem e que o rei está preparando tudo o que é necessário para a sucessão e dando instruções ao seu filho, o príncipe William, para quando for coroado.

Camila Parker Camila Parker

No entanto, no meio de toda a controvérsia real, porque aparentemente o príncipe Harry estaria pensando em reconsiderar sua situação diante dessas novas notícias, mas seu irmão mais velho não está disposto a recebê-lo de braços abertos após sua saída da realeza, a verdadeira vencedora é a rainha Camilla, que, com seu marido limitado por problemas de saúde, é quem ficou à frente da coroa.

A rainha Camila é quem está à frente da coroa após o diagnóstico de seu marido

As diferentes atividades da Rainha Camila começaram a fluir, pois, embora não fosse improvável vê-la em eventos oficiais completamente sozinha, agora é normal e ela teve que assumir compromissos da realeza que o rei Charles deveria ter atendido.

Lady Di / Camila Parker A falecida princesa viveu um calvário pela infidelidade de Charles III (Hulton Archiv/Sean Gallup / Getty Images)

A monarquia recai sobre a rainha Camila e isso está causando polêmica. Resta apenas a rainha consorte, o que não agrada a muitos, que acreditam que ela tirou o lugar de Lady Di, por ser a amante do rei Charles e ter provocado o divórcio dele com a princesa Diana.