O reconhecimento de Will Smith a Messi na estreia do Inter Miami na Liga de Futebol dos EUA

Testemunhar de perto as habilidades de futebol de Lionel Messi tornou-se um plano inevitável para celebridades nos Estados Unidos. Leonardo DiCaprio ou Tom Holland; figuras da NBA como LeBron James ou James Harden; ou músicos como Liam Gallagher, passando pelo boxeador Floyd Mayweather.

Todos ficaram magnetizados pela figura do astro argentino. Will Smith não foi exceção. O ator de sucessos como ‘Eu Sou a Lenda’, ‘À Procura da Felicidade’ ou a saga ‘Homens de Preto’ marcou presença no DRV PNK Stadium para desfrutar da estreia do Inter Miami contra o Real Salt Lake em uma nova temporada da Major League Soccer (MLS).

O artista de 55 anos sentou-se em um dos camarotes ao lado de David Beckham, uma das figuras proeminentes da franquia. Dali, ele observou, de uma posição privilegiada, o reconhecimento a Luis Suárez, que entrou no campo com sua família antes do jogo. As câmeras da transmissão da Apple TV o capturaram ao lado de Beckham nos primeiros minutos da partida.

Quando terminou o primeiro tempo, com o Inter na liderança graças ao gol de Robert Taylor após assistência precisamente de Messi, Lionel se dirigiu aos vestiários acompanhado de seu amigo Suárez.

No caminho, ele avistou Will Smith e teve um gesto à altura. Aproximou-se, abraçaram-se e trocaram palavras amigáveis, embora não tenham sido ouvidas pelos microfones. Este é o resultado da revolução Messi nos Estados Unidos, que sediará a Copa América em junho e a Copa do Mundo de 2026 em conjunto com o Canadá e o México.