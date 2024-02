‘O Abismo’: os eventos reais por trás do filme que está fazendo sucesso na Netflix

Desde a sua recente adição ao catálogo da Netflix, o filme ‘O Abismo’ conseguiu cativar completamente o público com uma história impactante e o talento de um elenco de primeira linha.

O filme se passa em Kiruna, uma cidade no norte da Suécia que está abalada. O solo da localidade treme frequentemente devido a uma enorme mina subterrânea que gera atividade sísmica diariamente.

Frigga, a chefe de segurança, está acostumada a isso. Ela cresceu na mina e conhece seus segredos graças ao ensinamentos de seu falecido pai, mas a situação tem se agravado ultimamente.

Cenas do filme ‘O Abismo' | (SF Studios / Netflix)

A intensificação dos tremores, os latidos dos cães para o nada e as baratas brotando em massa do chão parecem alertar que algo ruim vai acontecer. Pouco tempo depois, parte da mina desaba.

Simon, filho de Frigga, desaparece com o incidente. Diante disso, ela decide se aventurar nas profundezas subterrâneas para encontrar a origem antes que a cidade inteira desmorone.

Cenas do filme ‘O Abismo' | (SF Studios / Netflix)

Os habitantes terão que sair devido ao perigo que a mina representa, mas parece estar afundando mais rapidamente, com terremotos ocorrendo com maior frequência e as pessoas caindo no abismo escuro.

Com os conhecimentos que possui sobre a mina, Frigga irá além dos limites para tentar impedir o desastre, salvar o local onde vive e proteger seus filhos da tragédia iminente.

Cenas do filme ‘O Abismo' | (SF Studios / Netflix)

‘O Abismo’ é baseado em uma história real?

‘O Abismo’ narra uma história fictícia dirigida por Richard Holm e escrita pelo cineasta com Robin Sherlock Holm e Nicola Sinclair. No entanto, a trama é baseada em fatos reais.

A cidade de Kiruna e sua mina subterrânea existem. De fato, como mencionado no início do filme, houve um terremoto de magnitude 4,9 na cidade em 2020 causado por operações de mineração.

No momento do terremoto, havia 13 mineiros trabalhando na área. Felizmente, não houve feridos. Também é real a ameaça de que a cidade desabe em uma gigantesco cratera.

Cenas do filme ‘O Abismo' | (SF Studios / Netflix)

Devido a isso, Kiruna atualmente está sendo demolida e reconstruída a cerca de três km para salvar os habitantes e preservar a cidade da devastação, de acordo com o Observatório da Terra da NASA.

Kiruna tem a maior mina subterrânea de minério de ferro do mundo. Suas operações lucrativas começaram no final do século XIX, se expandiram sob o local e enfraqueceram o solo.

A relocalização da cidade começou por volta de 2004. Prevê-se que os trabalhos sejam concluídos em 2035, de acordo com a Forbes. Enquanto isso, a cidade começou a ser conhecida graças ao filme que inspirou.

Cenas do filme ‘O Abismo’ | (SF Studios / Netflix)

Encabeçado por Tuva Novotny, Peter Franzén e Kardo Razzazi, ‘O Abismo’ (Avgrunden em seu título original) atualmente lidera a lista de tramas mais vistas na Netflix em vários países.