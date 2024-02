No capítulo de Renascer, João Pedro toma decisão radical para viver longe do pai

Nos próximos capítulos de Renascer, João Pedro (Juan Paiva) toma uma decisão radical para viver longe do pai. Sem conseguir esquecer o seu amor por Mariana (Theresa Fonseca) e, muito menos, conviver com ela na fazenda, o jovem muda o rumo de sua vida.

Durante uma conversa com José Inocêncio (Marcos Palmeira), o filho caçula de Maria Santa (Duda Santos), que faleceu na primeira fase da novela das 9, pede suas contas do trabalho e diz que quer seguir seu próprio caminho.

Porém, não é tão simples, afinal José Inocêncio não se conforma com a decisão de João Pedro e vai bater o pé para manter o filho cuidando daquilo que será seu no futuro, mesmo ele já afirmando que não quer sua parte na herança do pai e da mãe.

Remake de Renascer: "Dono das terras de Belarmino", João Pedro obedece aos mandos e desmandos de José Inocêncio (Estevam Avellar/Globo)

Crise na administração da fazenda

Antes do pedido de demissão de João Pedro, uma crise atingiu a fazenda do protagonista de Renascer. O problema é que José Inocêncio ficou com um pé atrás com a contratação de Damião (Xamã), que foi feita pelo filho caçula, sem saber que ele é um matador profissional contratado por Egídio (Vladmir Brichta).

LEIA TAMBÉM: A lua de mel de Mariana e Inocêncio acaba nos próximos capítulos de Renascer

Remake de Renascer: A venda de Norberto será o ponto de partida para a caça de José Inocêncio (Estevam Avellar/Globo)

Sentindo cheiro de problema no ar, o personagem de Marcos Palmeira Renascer pede que o homem seja retirado de sua propriedade, mas João Pedro bate o pé, fazendo o pai pensar que tudo não passa de uma afronta. Na cena, Inocêncio ouve que a contratação de Damião é um reforço para cuidar das terras.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: A vulnerabilidade de Buba fica totalmente exposta neste capítulo de Renascer