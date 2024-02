Não tão ausente: Kate Middleton e o belo escudeiro que contratou durante sua convalescença

A Princesa de Gales visita o Colham Manor Children's Centre em Hillingdon com a Maternal Mental Health Alliance Catherine, Princesa de Gales depois de visitar o Colham Manor Children's Centre em Hillingdon com a Maternal Mental Health Alliance em 9 de novembro de 2022 em Uxbridge, Inglaterra. (Foto de Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton continua sendo a grande incerteza no Reino Unido, depois de se manter ausente até agora, desde o ano passado, após ter sido submetida a uma cirurgia abdominal que a deixará fora de suas funções reais até o final da Semana Santa.

Embora tenha sido lançada a campanha Onde está Kate? nas redes sociais, parece que a princesa não se desligou completamente de suas obrigações e estaria movendo algumas peças em seu entorno a partir de Adelaide Cottage, a elegante mansão onde passa seus dias de descanso e recuperação.

Segundo relatado por alguns meios de comunicação internacionais, a princesa de Gales teria feito algumas mudanças em seu escritório, as quais teriam sido oficializadas pelo Palácio de Kensington.

Este seria o belo escudeiro contratado por Kate Middleton

Kate Middleton estaria estreando um novo secretário particular e trata-se do tenente-coronel Tom White, antigo escudeiro de Elizabeth II, que aos 36 anos é considerado um herói pelo serviço prestado no Afeganistão antes de trabalhar no palácio.

White tornou-se tendência em várias ocasiões por seu apelo físico, então mais uma vez chamou a atenção do público ao ser revelado seu novo cargo, e muitos estão ansiosos para vê-lo ao lado de Kate.

Em março de 2009, White tinha apenas 22 anos e estava há dois anos nos fuzileiros reais quando conseguiu evitar uma tragédia em uma escola na província afegã de Helmand ao detectar os explosivos que os talibãs haviam colocado em uma das salas de aula.

"Revira o estômago pensar no que poderia ter acontecido. Essas pessoas poderiam ter feito explodir muitas crianças e não se importaram, não valorizam a vida", disse o tenente-coronel.

O secretário da futura Rainha da Inglaterra tem estado com a royal family desde 2009 e foi em novembro do ano passado, quando Middleton pediu que ele a acompanhasse em um de seus atos oficiais para testar o cargo de secretário privado antes de decidir se o aceitava ou não, conforme revelado na época pelo Daily Mail.

Dentro das obrigações que o homem terá será organizar a agenda institucional da princesa, o que sugere que ele será responsável por coordenar sua aguardada reaparição pública, que está agendada para abril.

Sobre este cargo, sabe-se que a última pessoa que esteve acompanhando a esposa do príncipe William era Natalie Barrows, depois que Hannah Cockburn-Logie, deixou o cargo em 2022 por “razões pessoais” após apenas dois anos de serviço.