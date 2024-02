Mulheres de Areia: Virgílio enfrenta 3 problemas sérios na reta final da novela

Em Mulheres de Areia, a família de Marcos (Guilherme Fontes) passa por muitas dificuldades, já que o protagonista faz de tudo para ficar com sua amada Ruth (Glória Pires). Tentando resolver as questões pessoais e financeiras, Virgílio (Raul Cortez) enfrenta 3 problemas sérios na reta final da novela, que foram listados abaixo.

Na mira da morte

Na reta final de Mulheres de Areia, Virgílio fica na mira de um revólver (Reprodução/Globo)

O pai de Marcos pode morrer se não mudar o seu comportamento com Raquel (Glória Pires). No capítulo desta sexta-feira (23), a vilã da novela da Globo aponta um revólver para o ex-sogro, depois que ele tenta agredi-la.

Problemas na empresa

Sampaio (Adriano Reys) descobre que o pai do protagonista da novela Mulheres de Areia roubou dinheiro da corretora e os acionistas ficam indignados. A solução foi tirar Virgílio da empresa e colocar Sampaio de volta na presidência.

Mulheres de Areia: Após fechar acordo com Raquel, Virgílio perde cargo dentro da empresa (Reprodução/Globo)

Além disso, César confessa a Virgílio que esqueceu de depositar o dinheiro para Raquel. Os dois brigam e Arlete (Thaís de Campos) chama Marcos com urgência.

Ficou maluco?

No capítulo desta sexta-feira (23), o personagem vivido por Raul Cortez tem mais algumas alucinações com o espantalho e pede que Cla­rita (Susana Vieira) atire nele. O negócio ficou mais sério do que ela imaginava.

Virgílio, pai do protagonista de Mulheres de Areia, tem nova crise e faz apelo comovente (Reprodução/Globo)

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

