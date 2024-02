Luva de Pedreiro mostra corpo antes e depois e resultado ‘surpreende’; confira

Após o influenciador Iran Ferreira, mas conhecido como Luva de Pedreiro, realizar uma brincadeira mostrar seu ‘antes e depois’, algo comum em quem está cuidando da saúde e realizando exercícios físicos, os internautas não perdoaram e criaram diversas comparações.

Nas imagens, o influencer conhecido pelo bordão ‘receba’ aparece sem camisa, com a legenda ‘12 meses atrás’ e ‘atualmente’. Contudo, o corpo do jovem está nitidamente igual.

“Me aguardem, Chris Bumstead e Ramon Dino”, escreveu Iran em suas redes sociais na última quinta-feira (22), citando duas figuras mundialmente conhecidas na área de fisiculturismo.

Confira a imagem:

Aproveitando a brincadeira, seus seguidores começaram a tentar decifrar qual teria sido a mudança e começaram a fazer montagens com as fotos do jovem.

“Mudou da água para water”, escreveu um deles. Outro disse “Cortou o cabelo”. “De grilo para gafanhoto”, disse mais um seguidor e “O Mr. Olympia vem”, projetou outro fã.

Em outra brincadeira de Luva, ele já tinha comparado seus músculos com o do ídolo Cristiano Ronaldo.

