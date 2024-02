Gisele Bündchen vive namoro discreto com treinador

A vida amorosa de Gisele Bündchen parece ter tomado um novo rumo após seu divórcio com Tom Brady. Segundo informações da revista 'People', a modelo brasileira estaria em um relacionamento discreto com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente desde junho do ano passado.

Um romance discreto

Após um longo período de especulações, fontes próximas revelaram que Gisele e Joaquim estão oficialmente namorando, mas optaram por manter o relacionamento longe dos holofotes. A modelo, conhecida por sua discrição em assuntos pessoais, preferiu manter segredo sobre o namoro enquanto se dedicava a conhecer melhor o novo parceiro.

Após divórcio com Tom Brady, Gisele Bündchen teria engatado relacionamento sério com treinador desde junho do ano passado; saiba detalheshttps://t.co/IlnxUJX83z — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 21, 2024

O namoro entre Gisele e Joaquim teria começado de forma gradual, iniciando-se a partir de uma forte amizade. Segundo relatos, Joaquim foi um grande apoio para Gisele durante o processo de divórcio, e a amizade entre os dois evoluiu naturalmente para um romance. Pessoas próximas afirmam que o treinador é uma presença reconfortante na vida da modelo e que o relacionamento deles tem sido uma fonte de felicidade para ambos.

Superando desafios juntos

Além do aspecto romântico, Gisele e Joaquim compartilham experiências semelhantes de vida, o que fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Ambos deixaram o Brasil em idade jovem e construíram carreiras bem-sucedidas nos Estados Unidos, demonstrando uma afinidade mútua por um estilo de vida saudável e viagens.

No entanto, apesar da aparente felicidade, fontes próximas destacam que ainda é cedo para Gisele e Joaquim falarem sobre amor, indicando que o relacionamento deles está em um estágio inicial.

Vale lembrar que Gisele Bündchen foi casada com Tom Brady por quase 15 anos, com quem tem dois filhos. O casal anunciou sua separação em outubro de 2022, e desde então, Gisele tem mantido uma postura discreta em relação à sua vida amorosa.

Momento delicado

Além das notícias sobre seu relacionamento, Gisele Bündchen também enfrentou recentemente um momento delicado com o falecimento de sua mãe, Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, aos 75 anos, vítima de câncer.

Em meio ao luto, a modelo prestou uma emocionante homenagem à mãe nas redes sociais, relembrando momentos especiais e expressando sua gratidão pelo amor e apoio recebidos.