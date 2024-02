Cristiano Ronaldo exibe corpo tonificado de seu filho e chovem críticas: “ele é apenas uma criança”

Não há dúvidas de que na família de Cristiano Ronaldo existem bons genes, como ele mesmo demonstrou posando com seu filho, Cristiano Jr, que segue seus passos.

O jogador de futebol não teve problemas em mostrar seu "parceiro" de academia, como ele expressou em suas redes sociais, desencadeando muitos comentários sobre a aparência física do jovem de 13 anos.

Assim como seu pai, o filho de Cristiano Ronaldo pode se orgulhar de uma figura tonificada e um corpo atlético que demonstra todos os esforços que ele faz em seus treinamentos.

O atleta posou com o filho mais velho (@georginagio/Instagram)

O adolescente pratica futebol desde tenra idade e também acompanha o pai durante o levantamento de pesos, como visto na imagem, algo que não foi bem recebido por alguns internautas, que acreditam que está exigindo demais da criança.

No postal, ambos aparecem sorrindo e abraçados, mostrando os abdominais sem camisa, revelando que até Cristiano Jr tem o torso definido.

"Zero humilde seu garoto", "Copiando ele em tudo, até mesmo no que ele acredita", "Não há necessidade de transformá-los em máquinas desde tão jovens", "É uma criança que não deveria estar se preocupando com sua aparência ou quantos abdominais tem", disseram.

Outro aspecto do cartão postal que chamou a atenção foram os pés de Cristiano Ronaldo, que foram alvo de piadas ou questionamentos. Vale ressaltar que o famoso pinta as unhas de preto, assim como outros atletas, para evitar a proliferação de bactérias e para que elas não se quebrem devido aos contatos intensos com a bola.

“O que aconteceu com suas unhas, cara?”, “Tudo muito bonito, mas não olhem para os pés dele”, “Por que não estamos falando sobre o fato de Cristiano pintar as unhas?”, “Alguém mais reparou nos pés do sujeito?”, questionaram alguns dos seus 662 milhões de seguidores na publicação.