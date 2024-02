Chiara Ferragni em desgraça: influenciadora mais popular do mundo perde império e marido

Que caia sobre o caído e que após os mistérios gloriosos vêm os dolorosos, algo que pode ser comprovado na pele por Chiara Ferragni, que já foi a influenciadora de moda mais popular do mundo. Antes uma vitrine para marcas de luxo, tendo seu próprio reality show e exibindo um estilo de vida luxuoso, agora enfrenta problemas devido à falta de trabalho em empresas de moda, doações que não se concretizaram e sua recente separação do rapper Fedez, pai de seus dois filhos.

O casamento, avaliado em 4,5 milhões pelo Sisterhood devido à renda que ambos contribuíam (mais dela), terminou, conforme confirmado por meios de comunicação italianos. Isso ocorreu porque os problemas legais das empresas de Ferragni, que nem mesmo compareceu à Semana de Moda de Milão, começaram a afetar o casamento.

De acordo com o site Dagospia, ele culpou Ferragni por seus problemas de negócios e dizem que ele foi para Miami com sua assistente.

"No entanto, quando se viu em apuros, Fedez foi menos generoso e a culpou por seus problemas legais também afetarem seu negócio. Um jogo de recriminações no qual Fedez aumentava o tom do confronto enquanto ela tentava manter a situação sob controle", afirma a mídia, que também informa que o rapper já deixou a casa que compartilhava com Ferragni, que já não tem mais 'esposa' em seu Instagram, mas 'mãe e empreendedora'.

O que aconteceu com o império de Chiara Ferragni: o caso Pandoro

A influenciadora foi acusada de prática comercial desleal: colaborou com a marca de doces Balocco para promover um pandoro, doce típico italiano, cujas vendas supostamente seriam destinadas a financiar material médico para crianças no Hospital Regina Margherita, em Turim. No entanto, esse dinheiro nunca foi enviado para seu destino original.

Assim, a influenciadora foi multada em milhões de euros por publicidade enganosa (pediu desculpas, mas não adiantou) e a Coca Cola, Safio e Paolo Pigna desistiram de colaborar com ela, que vive praticamente de postagens e anúncios. Além disso, descobriu-se que ela fazia parte do conselho da Tod's, mas compareceu a menos de 50% das reuniões. Das 17 que ocorreram, ela só compareceu a 3.

Além disso, perdeu 200 mil seguidores. Tem mantido um silêncio discreto desde tudo o que aconteceu e restringiu os comentários em suas publicações.