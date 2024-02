A promessa desconhecida que William fez a Lady Di quando tinha 11 anos e que agora vai cumprir

Em 1993, a princesa Diana levou seu filho mais velho para conhecer um abrigo para pessoas sem-teto. O príncipe William tinha 11 anos na época e a visita causou uma grande impressão nele. “Se um dia eu for rei, permitirei que as pessoas sem-teto vivam em nossos palácios”, teria prometido o menino à sua mãe.

A promessa impactante

Muitos anos depois, o príncipe William tinha 36 anos quando se tornou patrono honorário da Passage, a ONG que gerenciava aquele abrigo. Atualmente, e depois de se envolver com outras ONGs semelhantes como a Centrepoint no passado, ele está prestes a tornar a ajuda a pessoas sem-teto uma das principais causas de sua agenda.

Príncipe William Getty Images (WPA Pool/Getty)

De acordo com informações do Sunday Times, o príncipe de Gales vai financiar e lançar em suas várias terras como herdeiro um projeto de habitação social no valor de 3 milhões de libras. As casas serão construídas nas terras que ele possui em Nansledan, um subúrbio da cidade de Newquay integrado no ducado da Cornualha, a variedade de propriedades que herdou do rei Carlos III ao se tornar o novo herdeiro do trono britânico.

Construirá casas para as pessoas sem-teto

O ducado tem um valor de um trilhão de libras e no exercício do ano passado reportou lucros de 24 milhões, revela o Sunday Times. O príncipe William o usará para ceder gratuitamente as terras necessárias para o projeto e financiar todos os custos de construção por um estúdio de arquitetura local.

“O príncipe espera que cada cidade e vila do país se inspire neste projeto”, cita o artigo do Sunday Times no Palácio de Kensington.