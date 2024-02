A profecia aterrorizante de Nostradamus relacionada a Kate Middleton que abala as redes

Existe preocupação dentro da família real britânica pelo estado de saúde do rei Charles III e da princesa de Gales, Kate Middleton. No caso desta última, a esposa do príncipe William passou por uma cirurgia abdominal algumas semanas atrás, da qual não se sabe muita informação.

Nesse sentido, as últimas informações afirmam que ela está em Anmer House, sua residência em Sandringham. Lá ela está com sua família, após passar alguns dias se recuperando em Adelaide Cottage.

A princesa está em bom estado, apesar de persistir um certo mistério, pois a família real britânica não divulgou novos relatórios sobre seu estado.

A profecia de Nostradamus associada a Kate Middleton

Devido a este fato, existe alarme entre os seguidores da princesa devido a uma profecia de Nostradamus.

Isso ocorre porque uma das previsões do astrólogo francês para 2024, de acordo com meios de comunicação internacionais. “A morte repentina do primeiro personagem será alterada e outro será colocado em seu reino”, indica o escrito no livro ‘As profecias’.

E apesar de em nenhum momento ser mencionado que se trata de algo que aconteceria na coroa britânica, o estado de saúde de Kate Middleton (assim como o do rei Charles III) tem gerado preocupação nas redes sociais.

Mas essa não é a única previsão de Nostradamus que as redes sociais e a imprensa internacional associam à família real britânica.

Nesse sentido, de acordo com o que foi relatado pelo ABC, também no documento se faz referência à “expulsão forçada do Rei das Ilhas”, o que é relacionado a uma possível abdicação de Charles, que foi diagnosticado com câncer algumas semanas atrás.