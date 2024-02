A Netflix anunciou a chegada de 12 séries que prometem te manter sem piscar

Com março ao virar da esquina, a Netflix já anunciou uma lista de novas séries e temporadas que chegarão à plataforma. Algumas delas são clássicos que continuam surpreendendo com altos níveis de audiência, outras são produções originais com o selo Netflix e outras vêm de outros cantos do mundo.

Estas séries que chegarão ao longo de março abrangem gêneros que vão desde a ação e o suspense, até o drama, os reality shows e, é claro, os k-dramas. Então, prepare-se para ter fins de semana maratonas.

Estas são as séries que chegam à Netflix em março

CSI: Na cena do crime - Temporada 10 (1/03)

A décima temporada de CSI: Crime Scene Investigation estreou na CBS em 24 de setembro de 2009 e terminou em 20 de maio de 2010, mas ainda é uma das séries mais impactantes que o público espera ter na Netflix. A série é estrelada por Marg Helgenberger e Laurence Fishburne. Nesta temporada, Riley Adams deixa a equipe de CSI em confusão, enquanto as habilidades de liderança de Catherine são questionadas.

Dexter: Temporada 1 - 8 (Em breve)

A série segue Dexter Morgan (interpretado por Michael C. Hall), um técnico forense especializado em análise de padrões de manchas de sangue para o fictício Departamento de Polícia Metropolitana da cidade de Miami. No entanto, Dexter leva uma vida secreta paralela como assassino, perseguindo aqueles criminosos que evitaram a punição devido à corrupção ou a tecnicismos legais no sistema de justiça.

Magnatas do Crime (7/03)

"Quando o aristocrata Eddie herda a propriedade da família, descobre que abriga um enorme império de cannabis e que seus proprietários não querem sair", diz a sinopse oficial da plataforma.

A rainha das lágrimas (9/03 - 23/03)

Este é um drama romântico coreano que mergulhará na complicada vida de um casal casado que luta para permanecer unido contra todas as probabilidades. Terá um total de 16 episódios, cada um com duração de 70 minutos. Novos episódios serão lançados aos sábados e domingos.

Young Royals: Temporada 3 (11/03- 18/03)

"Hillerska enfrenta a pior crise de sua história, enquanto Wilhelm e Simon lidam com revelações desgarradoras e decisões finais", diz a sinopse.

A Netflix está se preparando para o lançamento da terceira temporada desta aclamada série que conquistou os corações das audiências ao redor do mundo. Sua combinação única de romance adolescente, intriga real e histórias de crescimento pessoal tem gerado entusiasmo entre os espectadores, atraindo-os para um mundo onde o amor jovem floresce no meio do peso da coroa e da responsabilidade.

Será que a engenhosidade e um pouco de sorte serão suficientes para salvar essa gangue de ladrões com um plano improvisado? Esta é uma emocionante aventura que mistura engenhosidade, mistério e ação na busca por um lendário tesouro Maia.

Chicken Nugget (15/03)

Uma mulher entra em uma máquina estranha e se transforma em um nugget de frango! Agora, seu pai e seu admirador devem fazer com que ela volte a ser humana.

A Batalhas dos 100 - Desafio subterrâneo (19/03)

Com 100 novos concorrentes em busca do título de "físico perfeito", esta intensa competição global leva o desafio a um outro nível.

Rainhas para Sempre: Temporada 2 (19/03)

Muitos não vão querer admitir que são fãs deste reality, mas é impossível não ter a música "No me importa" da primeira temporada na cabeça. No entanto, haverá mudanças importantes, pois apenas Lorena e Lucía retornarão em busca de novas rainhas para se juntarem ao grupo.

O problema dos 3 corpos (21/03)

Cinco amigos brilhantes fazem descobertas surpreendentes enquanto as leis da natureza se revelam diante de seus olhos e uma ameaça existencial surge.

Isso é um bolo? Temporada 3 (29/03)

Com bolos incríveis e truques convincentes, a competição se complica e os convidados famosos caem nas deliciosas decepções uma e outra vez.

Vida: Temporada 1 (31/03)

Após a morte repentina de sua mãe, duas irmãs afastadas retornam ao seu antigo bairro e precisam lidar com um passado familiar que desconheciam.