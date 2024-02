A ação que mudaria para sempre a realeza britânica: e se Harry obtivesse a cidadania americana?

A chegada de Meghan Markle à família real britânica foi um momento de mudança muito crucial, não apenas por ser divorciada, plebeia e americana, mas pelo impacto que isso teve no círculo central e no futuro da monarquia. Diz-se que ela foi recebida de braços abertos, mas outros alegam que nunca houve uma boa relação.

O que aconteceria se Harry reivindicasse a cidadania americana?

De acordo com os próprios duques de Sussex, "eles foram jogados aos lobos" e, em suas próprias palavras, cansados da dinâmica na Casa Real e do tratamento ruim a Meghan Markle, o casal decidiu mudar para os Estados Unidos com seu filho Archie e renunciaram aos seus títulos.

Meghan Markle Meghan Markle

O casal buscava independência, embora também sejam acusados de continuar ligados à monarquia, por exemplo, ao dar aos seus filhos, Archie e Lilibet, o sobrenome Sussex, então recentemente perguntaram a Harry, que sendo casado com uma americana tem direito à cidadania, se é algo que ele pretende reivindicar.

O príncipe Harry deixaria de fazer parte da realeza britânica em todos os sentidos

"Isso passou pela minha cabeça, embora não seja a prioridade no momento", disse Harry recentemente ao jornalista Will Reeve, que o entrevistou enquanto o príncipe estava com Meghan Markle em Vancouver, Canadá, a propósito dos Jogos Invictus.

Harry e Meghan Harry e Meghan (Mike Coppola/Getty Images for 2022 Robert F. )

Se feito, teria repercussões enormes para a realeza britânica e para os duques de Sussex e seus filhos também. Parece lógico se quiser manter alguns laços reais, protocolares e legais com a monarquia britânica.

De acordo com a lei dos Estados Unidos, se Harry solicitar cidadania nesse país, renunciaria completamente à realeza, não apenas de forma simbólica, mas aos olhos da lei.