[Vídeo] Ronaldinho Gaúcho faz golaço de bicicleta em participação no programa ‘No Limite’ da Turquia

Ronaldinho Gaúcho não é conhecido apenas como um dos maiores craques do futebol brasileiro. Desde que se aposentou em 2018, o ex-atleta já protagonizou diversos rolês aleatórios, e o mais novo deles é envolvendo novamente o futebol.

Desta vez, Ronaldinho participou da versão turca do programa “No Limite”, em uma prova que envolvia futebol. Após ser anunciado, o goleador brasileiro, que fez muito sucesso na Europa, foi ovacionado pelos participantes.

Em conversa com os participantes, o ex-jogador disse que acompanha o programa e esperava que sua prova fosse ‘mais leve’ do que as que eles precisam passar ao longo do reality.

E o ‘pedido’ do craque foi atendido. Gaúcho participou de duas partidas, uma de futevôlei e outra de futebol de areia, e mostrou que, mesmo aposentado, continua sendo uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Veja o golaço de bicicleta que Ronaldinho Gaúcho fez no último episódio da temporada ‘All Star’ do reality:

golaço de bicicleta do ronaldinho no No Limite da Turquia.mp4 pic.twitter.com/xECCt0TvHq — Andrey Raychtock (@_andreyray) February 21, 2024

“Foi um prazer participar das edições do programa Survivor da Turquia e da Grécia, foi uma experiência incrível!!! Obrigado pelo convite especial”, escreveu o ídolo brasileiro no Instagram.

