Terremoto na realeza: a dura medida de William contra Camilla Parker para honrar Lady Di

Com a ausência temporária do rei Charles III, que está passando por tratamentos contra o câncer, uma grande polêmica sobre as relações familiares nos palácios da família Windsor foi reacendida. Neste momento complicado, foi revelado um problema que o príncipe William enfrentou com seus filhos nessa situação tão difícil.

O príncipe William e Camila Parker estão de mal?

Por um lado, é muito evidente a rejeição que Harry sente pela esposa de seu pai, como revelado em seu livro de memórias Spare, o que poderia explicar o breve momento que teve com seu pai quando o visitou dias atrás após o diagnóstico de câncer. Embora possa ser surpreendente, o príncipe William também tem suas diferenças com sua madrasta.

Rei Charles III / Camila Parker (Petr David Josek/AP)

Apesar de serem vistos juntos em eventos sociais, fontes próximas ao palácio garantem que entre o primeiro filho do rei Charles III e Camila existem limites que os mantêm distantes e separados.

De acordo com a biografia real de Angela Levin, William quer que a imagem de sua falecida mãe, Lady Diana, seja apoiada e honrada por seus três filhos, George, Charlotte e Louis, e por isso não permite uma aproximação familiar com Camilla Parker.

A dura verdade do príncipe William sobre a esposa de seu pai, o rei Charles III

A escritora também revela que William deixou claro para seus filhos que eles têm “dois avôs, mas apenas uma avó”, referindo-se ao pai de Kate Middleton, que tem sido um membro ativo na criação das crianças.

Diana de Gales Getty Images: Hulton Archive (Getty Images: Hulton Archive)

O príncipe William agora deve trabalhar em conjunto com Camila Parker para manter a pouca estabilidade que a monarquia britânica tem após os anúncios da doença do rei Charles III e da operação abdominal à qual Kate Middleton recentemente se submeteu.