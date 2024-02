Shawn Mendes teria se casado com uma mulher de 52 anos de idade

Nas últimas horas, começou a circular uma fotografia na qual se pode ver o cantor e compositor canadense Shawn Mendes usando um anel de casamento, levando à especulação de que o intérprete de 25 anos pode ter se casado.

Foi em novembro de 2022, quando o cantor canadense foi visto abraçando a quiroprática Jocelyne Miranda, de 52 anos, enquanto ambos faziam compras em West Hollywood, onde surgiram rumores sobre um possível relacionamento.

Os meses passaram e Shawn Mendes voltou a reacender esses rumores, pois ambos foram fotografados chegando à casa do canadense e vários meios de comunicação afirmaram que estariam em um relacionamento desde outubro de 2022 e que já teriam oficializado seu relacionamento. Após essa aparição, chegou 2023, onde foram vistos em vários encontros.

Shawn Mendes teria se casado

No entanto, foi em fevereiro de 2024, quando a agência BACKGRID publicou uma série de fotografias onde se pode ver Shawn Mendes usando um anel de casamento, o que levou a especulações de que ele teria se casado com Jocelyne Miranda.

No post compartilhado pela BACKGRID, lê-se: "Shawn Mendes foi visto abraçando o clima chuvoso de Los Angeles durante uma corrida informal na Home Depot. Com um amigo ao seu lado, Mendes não só desafiava a chuva; ele parecia estar exibindo uma nova adição: uma banda sutil em seu dedo anelar, junto com um dedo médio notavelmente curioso envolto em um curativo. Será que isso é um sinal de um novo capítulo ou apenas a consequência de uma aventura de bricolagem que deu errado?"

Embora esta informação ainda não tenha sido confirmada ou negada, dezenas de internautas afirmam que Shawn Mendes se casou com Jocelyne Miranda, uma quiropráta famosa que trabalhou com centenas de estrelas e celebridades do mundo do entretenimento, incluindo Justin Bieber, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Omar Apollo e Justin Timberlake.