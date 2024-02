Salma Hayek comemora o aniversário de Mathilde Pinault, sua enteada de 23 anos que está fazendo sucesso nas passarelas do mundo

Salma Hayek demonstra que não é a madrasta má em seu relacionamento com François-Henri Pinault, com quem está casada há 14 anos. Recentemente, ela postou uma imagem em sua conta do Instagram para desejar feliz aniversário à sua enteada, Mathilde Pinault.

O carinho da mexicana por sua enteada é notável nas redes sociais. Mathilde completou 23 anos e Salma dedicou a ela esta bela mensagem: “Feliz aniversário Tildie Tildie, te amamos e estamos muito orgulhosos da mulher que se tornou”.

A modelo atual tinha 9 anos quando seu pai e a atriz mexicana se casaram. Portanto, entre elas também há 14 anos de relacionamento.

Quem é Mathilde Pinault?

Começou sua carreira como modelo há muito tempo. Mas nos últimos três anos, começou a ganhar reconhecimento das grandes marcas e convites para as passarelas mais importantes do mundo da moda.

Atualmente, ele tem 104 mil seguidores no Instagram, número que conquistou depois de representar grandes estilistas de moda, como Alexander McQueen, e casas icônicas de moda, como Balenciaga, de acordo com a revista Vanidades.

Um passeio pelo feed do Instagram de Mathilde basta para notar que ela tem uma carreira inteira pela frente como modelo. Cada postagem traz consigo etiquetas de marcas de roupas, produtos para a pele, cabelo e maquiagem.