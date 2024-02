Remake de Renascer: Coronel Egídio deixa escapar motivo para empregar Tião Galinha

O coronel Egídio (Vladimir Brichta) deixa escapar o motivo para empregar Tião Galinha (Irandhir Santos) na fazenda. Após aceitar o forasteiro em suas terras, nos próximos capítulos do remake de Renascer, o vilão coloca as asas e coloca um plano cruel em prática.

Nas cenas que vão ao ar no capítulo de sábado (24), o personagem de Vladimir Brichta faz uma proposta de trabalho irrecusável a Tião Galinha. No entanto, sua verdadeira intenção é mantê-lo afastado de Joana (Alice Carvalho).

Remake de Renascer: Joana e Tião Galinha moram na fazenda de Egídio e Dona Patroa (Fábio Rocha/Globo)

Vale destacar que logo que o casal chegou na fazenda, Egídio ficou admirando a beleza de Joana, que começa a trabalhar dentro da casa principal.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: relembre como Camila descobre chantagem de Fred

Mas, o vilão de Renascer não é tão sorrateiro quanto imagina. Em um determinado momento, Dona Patroa (Camila Morgado) flagra Egídio cheirando um vestido de Joana e desconfia que terá que lidar com a infidelidade do marido.

Remake de Renascer: Dona Patroa flagra o marido cheirando a roupa de outra mulher (Angélica Goudinho/Globo)

Além dos planos de Egídio, o remake de Renascer também lembra de Jacutinga (Juliana Paes). Mesmo com o passar do tempo, Norberto (Matheus Nachtergaele) não esquece a amada e fala sobre a saudade que sente dela no vilarejo. Será que Bruno Luperi traz a dona da Casa das Damas de volta?

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: O jogo começa a virar para Davi; Wanessa e Yasmin dão motivo