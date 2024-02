Por que a princesa Charlotte perderá seu título quando seu pai William se tornar rei?

A princesa Charlotte, filha do meio do príncipe William, está nas notícias. A pequena, nascida em Londres em 2 de maio de 2015, é a filha do meio dos herdeiros do trono. Batizada como Charlotte Elizabeth Diana em homenagem à sua bisavó, a rainha Elizabeth II, e à sua mãe, o segundo nome de Kate Middleton é Elisabeth, e sua avó Diana de Gales, atualmente detém o título de princesa. Ela ocupa o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono, depois de seu pai William e de seu irmão mais velho, o príncipe George.

A princesa Charlotte terá que se despedir de seu título de princesa quando seu pai ascender ao trono

Charlotte passará por uma mudança drástica em sua vida quando seu pai, o príncipe William, ascender ao trono. Ela perderá seu título de princesa, uma mudança muito significativa dentro da família real e que se deve às rígidas regras de sucessão que regem a monarquia britânica. A menina deixará de ser princesa e poderá optar por outros títulos.

Princesa Charlotte Aos seus 7 anos já é uma monarca destacada (WPA Pool/Getty Images)

A pequena princesa Charlotte é a protagonista da penúltima notícia que envolve sua família, centro das atenções da mídia internacional nas últimas semanas. Desde a cirurgia e posterior diagnóstico de câncer de seu avô, o rei Charles III, e a misteriosa cirurgia abdominal de sua mãe.

No dia em que o príncipe William se tornar rei, logicamente seu filho George será o herdeiro e ostentará o título de príncipe de Gales. Ao mesmo tempo, sua irmã deixará de ser princesa, pois uma dama real só pode ser princesa se estiver casada com um príncipe ou for filha de um.

A pequena Charlotte será a ‘Princesa Real’

A pequena Charlotte terá várias opções quando seu pai ascender ao trono. Em uma deles, ela poderá receber o título de Princesa Real, que corresponde à filha mais velha do monarca, mas atualmente esse título pertence à sua tia-avó Ana e ela não poderia ser nomeada princesa da Inglaterra até que ela morra.

Príncipe William / Kate Middleton O casal real segue ao pé da letra suas obrigações (WPA Pool/Getty Images)

No entanto, é um título honorífico, pois é concedido a critério do soberano e é a maior honra que se pode dar a uma mulher dentro da família real.