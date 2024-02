“Parece Pokémon”: Shakira torna-se um meme por um detalhe curioso de seu novo álbum

Shakira e seu novo álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' Instagram

Shakira despertou o interesse de seus fãs ao anunciar seu novo álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, incendiando as redes sociais depois de passar um bom tempo sem lançar uma produção discográfica. E embora vários internautas tenham expressado suas reações de emoção, outros não puderam evitar fazer memes sobre um detalhe presente neste lançamento.

A colombiana conquistou seus fãs com suas músicas depois de tornar pública sua separação do jogador de futebol Gerard Piqué, abordando muitas de suas canções com temas de empoderamento, além de mandar algumas indiretas para seu ex-parceiro.

Estando focada em produções individuais, a cantora agora quer se dedicar completamente à sua nova produção discográfica, fornecendo alguns detalhes a respeito, como o fato de que terá 16 novas músicas.

Mas também fez um anúncio sobre a versão física do mesmo, indicando que será lançado em vinil e também virá em quatro apresentações diferentes: ‘diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo’.

Na postagem publicada no Instagram, Shakira revelou o significado de cada uma dessas capas para ela: “a esmeralda; confiança; o rubi a paixão, o safira a vulnerabilidade, o diamante a força e resiliência”.

Por que associaram a Shakira com Pokémon?

A propósito dos quatro atributos diferentes que a colombiana quer destacar em seu novo álbum, muitos fãs da cantora e da franquia de videogames da Nintendo, Pokémon, notaram certa semelhança entre ambas as áreas.

E é que a famosa empresa lançou vários jogos dessas criaturas com diferentes nomes em cada edição, brincando com cores como vermelho e azul, até outros elementos astronômicos como Sol e Lua.

Mas casualmente, os elementos das capas do novo álbum de Shakira, diamante, rubi, esmeralda e safira, coincidem com quatro das versões desta série de videogames, correspondentes à terceira e quarta geração.

Isso foi o suficiente para a artista se tornar um meme, gerando vários comentários como "Shakira acabou de descobrir a liga Pokémon", "Parece Pokémon colaborando com Shakira ou vice-versa", "Não sabia que Shakira promovia edições de Pokémon" e "Alguém sabe se @shakira é fã de Pokémon ?? Ela gosta da série ?? Seus filhos assistem ?? Ou algo do tipo ??".