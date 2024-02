Paraíso Tropical: relembre como Camila descobre chantagem de Fred

Em Paraíso Tropical, Camila (Patrícia Werneck descobre a chantagem de Fred (Paulo Vilhena) no dia do casamento, quando tudo deveria ser perfeito. Tudo muda quando Heitor (Daniel Dantas) descobre que o jovem executivo chantageou Neli (Beth Goulart) para conseguir se casar com sua filha.

No capítulo da novela da Globo, Rita (Larissa Queiroz), que guardava a informação sobre a chantagem de Fred, acaba revelando ao pai da noiva que ouviu o executivo pedir a Neli que orientasse a filha a aceitar o pedido de noivado, caso contrário ele o demitiria.

Heitor, então, decide esclarecer a história com a esposa e, além de confirmar a chantagem, descobre que ela sempre pressionou Camila a se relacionar com Fred para não prejudicá-lo.

Paraíso Tropical: Camila é levada ao altar (João Miguel Júnior/Globo)

Furioso, Heitor explode com Neli e decide pedir à filha para desistir do casamento. Neli, por sua vez, insiste com a filha que Fred a adora e lhe implora para não deixar passar esta grande oportunidade que a vida lhe ofereceu.

Camila, que já estava balançada por ter encontrado Mateus (Gustavo Leão), pede para ficar sozinha para pensar. Fred fica sabendo de toda a confusão e vai atrás de sua noiva. Além de confessar o erro que cometeu, Fred pede perdão por tudo que fez a ela e a sua família e avisa que, por amor, prefere que ela siga seu caminho e seja feliz.

Para surpresa e felicidade do jovem executivo, porém, Camila decide se casar. Heitor fica apreensivo, mas, a pedido da filha, a leva até o altar.

Paraíso Tropical: Patrícia Werneck interpreta Camila (João Miguel Júnior/Globo)

O casamento também foi badalado entre os convidados. Bebel (Camila Pitanga), após descobrir que Olavo (Wagner Moura) iria comparecer ao evento com Alice (Guilhermina Guinle), recebe a ajuda de Virgínia (Yoná Magalhães) para se produzir.

Num vestido elegante, Bebel chama a atenção de todos, inclusive de Olavo, que inicialmente não a reconhece. Tenso com a possibilidade de a moça iniciar uma confusão, Olavo pede para ela ser discreta por que, caso contrário, irá se arrepender. Bebel não se afeta com a ameaça e aproveita a festa, enquanto Urbano (Eduardo Galvão), impressionado, a admira.

