‘Numanice#3′ coloca Ludmilla no topo do Spotify Brasil

O novo álbum da cantora Ludmilla, ‘Numanice #3′, alcançou o topo das paradas no Spotify Brasil. Gravado em novembro do ano passado, o álbum atingiu a marca de 2,8 milhões de reproduções somadas em suas 18 faixas, durante as primeiras 24 horas após seu lançamento.

Conforme publicado pelo O Tempo, o disco é o terceiro volume do projeto de Ludmilla que se aventura no pagode.

A música “Maliciosa”, uma das principais faixas de trabalho do álbum em questão, se tornou uma das dez músicas mais reproduzidas no Spotify, com 607 mil reproduções. Outra música da cantora que também entrou no Top 10 foi ‘Dia de Fluxo’, feita em parceria com a sertaneja Ana Castela.

O álbum conta com a participação de nomes como Belo, Carol Biazin, Menos É Mais, Vitinho e Veigh, Caio Lucas e Mari Fernandez, e possui ao todo 18 faixas.

Uma delas inclusive viralizou recentemente por ser a versão brasileira oficial da música “So Sick”, sucesso na voz do rapper Ne-Yo, datado do ano de 2005.

Navio Numanice

Além do novo álbum, Ludmilla também estará à frente de um cruzeiro na temporada de verão de 2024. Entre os dias 4 e 8 de março a cantora vai comandar a festa no Navio Numanice.

Segundo publicado pelo Splash UOL, alguns convidados são esperados para a viagem, entre eles Belo, Dennis DJ, Gloria Groove, Filipe Ret e Pixote.

Os interessados em aproveitar a temporada no Navio Numanice podem adquirir os pacotes pelo site oficial. Os shows da cantora a bordo do navio devem ocorrer nos dias 4 e 6 de março. No dia 5 sobem ao palco Belo, Felipe Ret e Dennis DJ, já no dia 7 é a vez de Pixote e Gloria Groove se apresentarem na embarcação.

