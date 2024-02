No remake de Renascer, Venâncio precisa resolver o rumo da sua vida amorosa

No remake de Renascer, Venâncio (Rodrigo Simas) precisa resolver o rumo da sua vida amorosa. Nos próximos capítulos da novela, o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) passa por dias turbulentos com a ex-esposa e sua atual namorada.

Sobre Eliana (Sophie Charlotte), Venâncio pergunta para ela qual o seu verdadeiro desejo para que eles sigam com a papelada do divórcio. A conversa será bem séria, já que a mulher não aceitou nada bem a separação.

Já com Buba (Gabriela Medeiros), o filho do protagonista de Renascer precisa lidar com o fato dela querer adotar um filho. Em uma cena, Venâncio repudia a ideia da amada em ficar com o filho de Teca (Lívia Silva) e diz que Buba precisa mandar a nova personagem da novela embora de sua casa.

Remake de Renascer: Venâncio pergunta para Eliana sobre o rumo do divórcio (Reprodução/Globo)

Porém, desde que atropelou a jovem grávida, a personagem vivida por Gabriela Medeiros no remake ficou muito apegada e segue com a ideia de criar o filho dela ao lado de José Venâncio, que acaba cedendo aos pedidos da amada nos próximos capítulos da trama escrita por Bruno Luperi.

Ainda seguindo o roteiro, Buba e Venâncio decidem viajar para a fazenda de José Inocêncio para apresentar o neto ao avô, mas sem contar toda a verdade envolvendo o nascimento e adoção da criança.

Falando no protagonista do remake de Renascer, no capítulo de sábado (24), José Inocêncio pede informações sobre Damião (Xamã) para Norberto (Matheus Nachtergaele).

Remake de Renascer: Buba diz para Venâncio que pretende adotar o filho de Teca (Reprodução/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

