Na festa do BBB 24, Davi deixa escapar quem pretende levar para a final

Na festa da líder Raquele no BBB 24, Davi deixou escapar quem pretende levar para a final do reality show. Durante uma conversa com Alane e Beatriz, o brother revelou que Isabelle e Matteus são suas prioridades até o último dia de confinamento.

“Eu tô aqui para ajudar vocês. Vocês são pessoas que eu gosto e vocês gostam de mim também. Mas, a Isabelle e o Matteus são a minha prioridade de pódio e vocês duas são prioridade também, tá ligado”, começou ele.

Durante a conversa, Davi também disse sobre a possibilidade de ser um dos líderes do BBB 24: “Matteus e Isabelle estão protegidos e vocês estão correndo risco, eu vou proteger vocês. Um exemplo, eu líder, no VIP, vocês estão lá comigo, entendeu”.

Alane ouviu atentamente o recado dado por Davi e respondeu que para ela é “recíproco”, demonstrando que teria a mesma atitude com o brother, que já esteve em paredões passados.

Yasmin e Wanessa falam do brother

O jogo começa a virar para Davi dentro da casa do BBB 24. Enquanto ele segue sendo um dos favoritos do público fora do reality show, Wanessa e Yasmin Brunet começam a dar razão para os pensamentos do brother.

Durante uma conversa, as famosas do camarote chegaram a uma conclusão envolvendo Davi e os gnomos: “O Davi estava certo em toda situação”, disse Wanessa, que lembrou que ficou na pilha com as conversas do baiano.

“O Davi me tirou de uma festa, um dia, e falou que gostava muito de mim e que ele estava preocupado comigo lá fora, com a minha carreira, por eu estar andando com os gnomos e eu posso me queimar”, afirmou Yasmin.

Segundo a modelo, Davi disse que alguns jogadores do BBB 24 fingem gostar dela. Já Wanessa lembrou que algumas falas e momentos do brother fizeram ela pilhar no jogo e, ainda de acordo com a cantora, ela ficou marcada por isso fora da casa.

