Laura Pausini surpreende seus fãs com “O primeiro passo na Lua”

Após a grande recepção de suas músicas “Um Bom Começo” e “Durar”, a artista internacional Laura Pausini acaba de lançar ‘O Primeiro Passo na Lua’, o terceiro single de seu álbum mais recente intitulado “Almas Paralelas”, que foi lançado em 27 de outubro de 2023.

Composta pela própria Laura junto com Virginio Simonelli e Cheope, com música de Virginio e Jason Rooney, e produzida por Simon Says, 'El Primer Paso en la Luna' é uma música com ritmos dance-pop. A linha do baixo e o ritmo contagiante são elementos-chave para realçar ainda mais o potencial vocal da artista.

Laura explica em suas próprias palavras o significado do tema, "Essa música fala sobre uma amizade que termina devido a diferenças de opinião, quando uma das pessoas julga a outra sem olhar além de seus próprios pensamentos, sem vontade de encontrar uma solução. Tudo acaba porque é mais fácil pisar na lua do que encontrar um meio-termo. Hoje somos escravos de nós mesmos e de nossos pensamentos com muito mais facilidade, apesar de termos mais liberdade para expressá-los".

Para o vídeo, Laura escolheu se ver como nunca antes, vestida como uma espécie de rainha alienígena cercada por imagens que acompanham o ritmo da música, nas quais são vistas frases da música, imagens da Lua e figuras abstratas.

Laura Pausini sorprende a sus fans con “El primer paso en la Luna” (Cortesía)

O novo single chega após um ano cheio de celebrações, tanto pessoais quanto profissionais, começando com seu casamento com o diretor musical Paolo Carta, o 30º aniversário de sua carreira artística e o maratona musical onde ofereceu três concertos em três países diferentes em 24 horas.

A celebração continuou com o seu nomeação como "Pessoa do Ano 2023" concedido pela Academia Latina da Gravação, uma apresentação espetacular na cerimônia do Latin Grammy realizada em Sevilha, Espanha, e o início da sua aguardada turnê mundial em dezembro de 2023, a qual esgotou todos os ingressos para os concertos.

Laura Pausini sorprende a sus fans con “El primer paso en la Luna” (Cortesía)

A turnê mundial, produzida por Friends & Partners, continuará na América Latina a partir da semana que vem e chegará aos Estados Unidos no mês de março.