Jennifer Lopez revelou detalhes sexuais de Ben Affleck em uma música de seu álbum recente

Jennifer Lopez decidiu abrir as portas para os detalhes mais íntimos de seu casamento com Ben Affleck através de sua música, especificamente em uma das músicas de seu novo álbum, This Is Me… Now.

A música intitulada ‘Greatest Love Story Never Told’ causou impacto em seus fãs, ao apresentar letras sugestivas e explícitas sobre sua vida sexual em casal, quebrando qualquer tabu sobre compartilhar informações pessoais demais.

Jennifer López e Ben Affleck

A intimidade de Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido um tema de conversa desde que o acordo pré-nupcial assinado pelo casal em 2022 se tornou público. Entre várias cláusulas que protegem as grandes fortunas acumuladas por ambas as partes, uma em particular chamou a atenção, na qual ambos se comprometem a ter relações sexuais pelo menos quatro vezes por semana.

Isso causou um grande escândalo nas redes, especialmente quando algumas semanas depois se viu Ben Affleck com uma expressão de exaustão que indicava que ele estava cumprindo seu acordo tão bem quanto podia.

Apesar de suas letras ousadas, a música não se concentra apenas no aspecto erótico de seu relacionamento: também fala sobre o destino e como foi possível que continuassem se amando depois de tantos anos separados, reiterando que se trata da ‘a maior história de amor já contada’.

Embora Affleck tenha sido mais reservado sobre seu relacionamento, ele também deu algumas entrevistas onde deixou claro o impacto que JLo teve em sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Um exemplo disso foi Air, filme que Ben Affleck estrelou ao lado de Matt Damon e contou o histórico acordo que a Nike fez com Michael Jordan nos anos 90 para criar seus tênis. Affleck afirmou que sua esposa foi fundamental para entender o verdadeiro impacto dessa colaboração.