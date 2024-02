Imprensa espanhola chama Shakira de “ressentida” pelo nome de seu novo álbum

Shakira é uma das cantoras mais reconhecidas da Colômbia, tem sido uma das cantoras mais lembradas e reconhecidas pela música que acompanhou seus fãs durante todo o ano de 2023 e agora, com o lançamento de seu novo álbum, espera-se que a cantora continue impactando vidas com suas canções. A cantora colombiana anunciou seu álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que reúne várias das experiências pessoais que viveu desde seu divórcio por meio das músicas.

Embora muitos de seus seguidores tenham aplaudido o retorno de Shakira à dinâmica dos trabalhos discográficos, muitos outros falaram sobre o nome da produção e a criticaram fortemente, novamente usando o argumento de que usar sua relação para letras de música é algo repetitivo.