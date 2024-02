Harry toma medida polêmica contra rainha Camila

Chegou o novo escândalo real com a tensa visita do príncipe Harry ao rei Charles III após o diagnóstico chocante de câncer e o encontro intenso com a rainha consorte Camila Parker, que ficou no meio da controvérsia.

A nova polêmica envolvendo o príncipe Harry e Camilla Parker

A realeza britânica é novamente sacudida pela polêmica envolvendo o príncipe Harry. Durante sua visita inesperada e rápida ao pai, o rei Charles III, após a incrível notícia sobre sua saúde, surgiram novas tensões palpáveis com Camilla Parker.

Meghan Markle e Príncipe Harry (Chris Jackson/Getty Images)

A notícia do diagnóstico de câncer do rei Charles III chocou todo o Reino Unido, e a resposta da família real não passou despercebida. O príncipe Harry, que viajou dos Estados Unidos para mostrar seu apoio a seu pai neste momento difícil, expôs as fortes tensões internas ao evitar ficar perto da esposa do monarca britânico.

Harry está cada vez mais relutante em estar perto da esposa de seu pai

As revelações de Petronella Wyat, amiga próxima da rainha, iniciaram um intenso debate sobre as relações dentro da família real. Wyatt descreve como Harry parecia determinado a manter distância de Camila Parker, mostrando mais uma vez uma clara divisão dentro da monarquia do Reino Unido.

AP Photo/Pet David Josek O rei Charles III e a rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação, em Londres, sábado, 6 de maio de 2023 (Petr David Josek/AP)

Por outro lado, Angela Levin, biógrafa real, explica que o príncipe William também se afastou estabelecendo limites claros em relação ao relacionamento de Camilla com seus filhos. William, em uma tentativa de preservar o legado de sua mãe, Lady Di, manteve os príncipes George, Charlotte e Louis longe de qualquer vínculo próximo com a atual esposa de seu pai.

Todos esses eventos recentes adicionam mais lenha à fogueira das tensões presentes dentro da realeza britânica, especialmente em um momento crucial cheio de incerteza e drama.