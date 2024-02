“Borderlands” é adaptado para os cinemas e as primeiras imagens do filme chamam atenção

Foram divulgadas as primeiras imagens e o trailer oficial da adaptação do jogo Borderlands para os cinemas. O filme, que recebeu o título de “Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo”, conta com um elenco estrelado e deve chegar aos cinemas no segundo semestre de 2024.

Conforme publicado pelo portal Adrenaline, as primeiras imagens divulgadas mostram o elenco principal. Em uma delas é possível ver Cate Blanchett na pele da protagonista Lilith, uma personagem jogável do primeiro jogo da franquia.

Já a segunda imagem é composta pelos demais personagens, que parecem ter saído diretamente de dentro do jogo. O que também chama a atenção dos fãs é a presença do robô Claptrap, que foi dublado pelo ator Jack Black, recentemente aclamado por dar voz ao personagem Bowser, em “Super Mario Bros. O filme”.

Na imagem, também estão presentes os atores Kevin Hart (Roland), Ariana Greenblatt (Tiny Tina), Florian Munteanu (Krieg) e Jamie Lee Curtis (Tannis).

Trailer repleto de ação

Menos de 1 dia depois de divulgar as primeiras imagens oficiais do filme, também foi divulgado o primeiro trailer oficial do longa, junto com a data de lançamento nos cinemas: dia 8 de agosto.

Nas imagens, é possível ter um gostinho do que vem por aí com direito as cores características da franquia, o humor ácido e a trilha sonora que embala as aventuras do grupo.

Confira:

Na história, Lilith, uma foragida de passado enigmático, volta ao planeta Pandora em uma missão de resgate para encontrar a filha desaparecida de Atlas. Para isso, ela se une a uma equipe inusitada, capaz de grandes feitos e de causar uma grande destruição.

Fazem parte do grupo o ex-mercenário Roland; uma demolidora pré-adolescente revoltada, Tiny Tina e seu protetor, Krieg; uma cientista ansiosa, Tannis e o robô Claptrap.

Para alcançar o objetivo da missão, o grupo precisa lutar contra monstros e bandidos perigosos enquanto tentam localizar a jovem desaparecida, que pode ser a chave para um podre inimaginável.

