BLACKPINK: Jisoo inaugura sua própria empresa ‘BLISSOO’

Jisoo do BLACKPINK abre sua própria empresa ‘BLISSOO’. / Foto: YG Entertainment

Kim Ji-soo ou Jisoo, atual integrante do grupo feminino de k-pop BLACKPINK, surpreendeu todos os seus BLINKs, como são conhecidos seus fãs, ao anunciar a abertura de sua própria agência, empresa ou empresa de entretenimento, à qual chamou de ‘BLISSOO’.

Jisoo nasceu em 3 de janeiro de 1995 em Sanbon-dong, Gunpo-si e atualmente faz parte do grupo feminino de k-pop BLACKPINK, que estreou sob a empresa YG Entertainment em agosto de 2016, o grupo é composto por quatro membros que são Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo.

Jisoo ao entrar na empresa YG Entertainment deixou muito claro que queria se tornar atriz e só foi em 2021, cinco anos depois da formação do BLACKPINK, que fez sua estreia como atriz ao protagonizar o k-drama coreano ‘Snowdrop’ e recentemente foi confirmada sua participação no filme ‘Omniscient Reader’s Viewpoint’ assim como no k-drama de zumbis ‘Influenza’.

Jisoo do BLACKPINK abre sua própria agência 'BLISSOO'

Na quinta-feira, 8 de fevereiro, Jisoo do BLACKPINK anunciou a abertura da sua própria empresa chamada BLISSOO. "Olá, sou JISOO. Estou animada para compartilhar meu novo começo com BLISSOO. Fiquem atentos ao que está por vir, pois estou comprometida em trazer alegria e felicidade a todos vocês. Continuem demonstrando seu amor e apoio por JISOO com BLISSOO e também pelo BLACKPINK. Obrigada", dizia a postagem compartilhada pela também atriz.

É importante destacar que Jisoo não deixará o BLACKPINK nem a agência YG Entertainment, em poucas palavras, ela gerenciará sua carreira solo de forma diferente do que sua agência anterior fazia. Além disso, Jisoo segue os passos de suas companheiras Jennie e Lisa, que abriram suas próprias empresas.