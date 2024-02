BBB 24: O jogo começa a virar para Davi; Wanessa e Yasmin dão motivo

O jogo começa a virar para Davi dentro da casa do BBB 24. Enquanto ele segue sendo um dos favoritos do público fora do reality show, Wanessa e Yasmin Brunet começam a dar razão para os pensamentos do brother.

Durante uma conversa, as famosas do camarote chegaram a uma conclusão envolvendo Davi e os gnomos: “O Davi estava certo em toda situação”, disse Wanessa, que lembrou que ficou na pilha com as conversas do baiano.

“O Davi me tirou de uma festa, um dia, e falou que gostava muito de mim e que ele estava preocupado comigo lá fora, com a minha carreira, por eu estar andando com os gnomos e eu posso me queimar”, afirmou Yasmin.

Segundo a modelo, Davi disse que alguns jogadores do BBB 24 fingem gostar dela. Já Wanessa lembrou que algumas falas e momentos do brother fizeram ela pilhar no jogo e, ainda de acordo com a cantora, ela ficou marcada por isso fora da casa.

Barulho no banheiro faz Rodriguinho reclamar

Viver em uma casa cheia de gente não é algo fácil para Rodriguinho, que reclamou do barulho no banheiro. Tudo aconteceu enquanto outros participantes se arrumavam.

Na conversa com o pagodeiro, Yasmin disse que precisa tomar banho, mas a quantidade de pessoas no banheiro atrapalhava: “Queria tomar banho, mas como? Com aquele barulho”, disse a modelo.

Rodriguinho afirma que tem gente tomando banho, mas a famosa diz que outros participantes do BBB 24 estão no cômodo sem nenhuma razão: “A galera só está para ali para nada”, declara a modelo.

Em seguida, o cantor de pagode afirma que vai mandar todo mundo sair de lá: “Eu também! Quero que saia todo mundo dali. Eu quero tomar banho”, afirmou a modelo.

