BBB 24: “Meu lance com Davi é raiva”, revela Rodriguinho à Fernanda; assista ao vídeo

Em conversa no quarto Gnomo entre Pitel, Fernanda e Rodriguinho, o grupo menciona a dupla Davi e Isabelle, que entraram juntos no BBB 24.

“Está sabendo não, Rodrigo? Ela joga com Davi e Cunhã agora”, brinca Fernanda, sobre a amiga Pitel. “Ele não está entendendo o jogo”, brinca a alagoana.

Após Pitel sair do quarto, a conversa continua. “Essa aí é uma boa discípula sua e da Wanessa, ela ‘prefeitou’ com todo mundo”, comenta Fernanda. “Você está achando que eu estou brincando, né? Eu parei! Estou falando sério. Eu parei muito sério”, reflete o músico.

Em seguida, Rodriguinho fala um pouco mais sério, e revela os sentimentos sobre Davi. “Eu estou falando sério, meu lance com Davi não é jogo, meu lance com Davi é raiva. Parei sério, mas muito sério”, afirma o pagodeiro. Fernanda ri e comenta que o pagodeiro vai fazer prova com ele amanhã. “Ele entrou aqui, falou com ela, você e não falou comigo. Minha treta com ele é muito séria”, completa o brother.

Na festa do BBB 24, Davi deixa escapar quem pretende levar para a final

Na festa da líder Raquele no BBB 24, Davi deixou escapar quem pretende levar para a final do reality show. Durante uma conversa com Alane e Beatriz, o brother revelou que Isabelle e Matteus são suas prioridades até o último dia de confinamento.

“Eu tô aqui para ajudar vocês. Vocês são pessoas que eu gosto e vocês gostam de mim também. Mas, a Isabelle e o Matteus são a minha prioridade de pódio e vocês duas são prioridade também, tá ligado”, diz o brother.

