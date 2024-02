Aos 22 anos de ‘Crossroads’, aqui está como os protagonistas estão agora

Estamos em fevereiro de 2002 quando Crossroads chegou às telas, um filme americano de drama, comédia e romance que marcou a estreia de Britney Spears no cinema.

O longa-metragem, escrito por Shonda Rhimes, rapidamente chamou a atenção dos espectadores e se tornou um grande sucesso de bilheteria com sua história sobre amizade e autodescoberta.

Agora, 22 anos após sua estreia, o filme está mais uma vez conquistando as massas e gerando discussões graças à sua chegada à plataforma de streaming Netflix em 15 de fevereiro de 2024.

Novas e antigas audiências estão desfrutando do projeto pela primeira vez no streaming e se deixando envolver pela nostalgia da época em que a trama é dirigida por Tamra Davis.

No entanto, desde o lançamento deste filme até hoje, muita coisa mudou para os atores desta história. Por isso, a seguir, mostramos o antes e o agora dos protagonistas.

Britney Spears

Britney Spears tinha 20 anos quando o mundo a viu interpretando Lucy, a protagonista de Crossroads. Atualmente, a princesa do pop tem 42 anos e está aposentada do mundo do entretenimento.

Em relação à sua vida pessoal, a estrela se separou de seu terceiro marido, Sam Asghari, em 2023. Além disso, ela é mãe de dois filhos, Sean e Jayden, que vivem com seu pai, o dançarino Kevin Federline.

Britney Spears em 'Crossroads' e atualmente Paramount Pictures / Instagram (Paramount Pictures / Instagram)

Anson Mount

Anson Mount tinha 28 anos quando o filme Crossroads foi lançado. Atualmente, ele tem 50 anos e continua imparável como ator. A série Star Trek: Strange New Worlds (2022–2023) é seu projeto mais recente.

Em relação à sua vida sentimental, Mount está felizmente casado com Darah Trang desde fevereiro de 2018. O casal deu as boas-vindas à sua primeira filha, Clover Ngoc, em dezembro de 2021.

Anson Mount em 'Crossroads' e atualmente | Paramount Pictures / Instagram (Paramount Pictures / Instagram)

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña tinha 23 anos e estava no início de sua carreira quando interpretou Kit. Agora, ela tem 45 anos e é uma atriz famosa em Hollywood. Avatar: O Sentido da Água (2022) é um de seus últimos filmes.

Na sua vida pessoal, a estrela de raízes dominicanas também é bem-sucedida, pois está felizmente casada com Marco Perego desde 2013. O casal tem três filhos: Cy, Bowie e Zen.

Zoe Saldaña em 'Crossroads' e atualmente | Paramount Pictures / Instagram (Paramount Pictures / Instagram)

Taryn Manning

Taryn Manning tinha 23 anos quando interpretou Mimi em Crossroads. Atualmente, ela tem 45 anos e continua brilhando como atriz. Orange Is the New Black (2013-2019) é uma de suas séries mais bem-sucedidas.

Sobre sua vida amorosa, Manning aparenta estar solteira, mas no ano passado se envolveu em um escândalo ao revelar que estava em um relacionamento com um homem casado, receber ultimatos de sua esposa e ameaçá-la em troca.