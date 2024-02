A impressionante conexão secreta de Camila com o Palácio de Buckingham

A rainha Camilla tem ocupado um lugar importante no centro das atenções da família real por quase três décadas, especialmente desde a sucessão ao trono de seu marido, o Rei Charles, em 2023. Após se casar com o monarca britânico em 2005, a rainha consorte está mais do que preparada e familiarizada com a vida da realeza dentro dos muros do grandioso Palácio de Buckingham, mas o sangue real de sua própria família e seu vínculo com este monumento histórico podem surpreender várias pessoas.

Camila e o Palácio de Buckingham

Desde que começou o reinado da rainha Vitória em 1837, o Palácio de Buckingham tem sido a residência oficial do soberano do Reino Unido e, atualmente, é a sede administrativa do rei e vários membros da realeza.

O prédio, que atualmente está passando por obras de manutenção essenciais, possui 775 quartos, incluindo 19 salas de estado, 52 quartos reais e para convidados, 188 quartos para funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros.

Embora o palácio tenha permanecido quase intacto sem mudanças drásticas por vários anos, houve uma adaptação após o casamento da rainha Vitória em 1840 que conecta a rainha Camila ao famoso edifício.

O vínculo além de seu casamento

O vínculo do Palácio de Buckingham com a rainha Camila remonta a três gerações. O tataravô materno da rainha consorte, o tenente-coronel William Coutts Keppel, nasceu em 1832 e foi o sétimo conde de Albermarle. Por sua vez, a mãe de Camila, Rosalind Maud Cubitt, também era neta de Thomas Cubitt, que veio de Norfolk e era filho de um carpinteiro.

Thomas Cubit: o trisavô de Camilia

No entanto, Cubitt tornou-se um mestre de obras e fez fortuna viajando pela Índia e Austrália como carpinteiro no final do século XVIII. Mais tarde, estabeleceu sua própria empresa de construção na Gray's Inn Road, em Londres.

A verdadeira conexão da rainha Camila com o Palácio de Buckingham acontece após a conquista mais impressionante de Thomas Cubitt: seu trabalho no próprio prédio. Thomas Cubitt construiu o famoso balcão do palácio em 1847.