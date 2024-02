A guerra acabou? Shakira teria perdoado Clara Chía e concedido seu maior desejo

Em 2022, após sua separação de Gerard Piqué, Shakira exigiu que seus dois filhos não convivessem com Clara Chía, que supostamente havia sido apontada como a terceira pessoa em sua relação. No entanto, tudo indica que a artista colombiana conseguiu perdoar a jovem catalã.

Clara Chía teria vencido Shakira

E é que Shakira começou uma nova vida com seus filhos longe de Barcelona, em solo americano, especificamente em Miami, onde atualmente vive. Isso os obrigou a ambos a ter regras para as visitas e convivências das crianças.

Nesse sentido, Shakira e Piqué conseguiram chegar a um acordo em que as crianças passariam 10 dias por mês com o pai e o resto com a colombiana, que se certificou de que Clara Chía não tivesse nenhum tipo de contato com eles, mas isso pode ser história antiga.

O jornalista Pepe del Real afirmou que Shakira teria eliminado as restrições com Clara Chía, a jovem de 24 anos que há algum tempo é a nova parceira de Gerard Piqué, razão pela qual escolheu perdoá-la e fazer com que faça parte da vida dos filhos.

A nova namorada de Gerard Piqué poderia conviver com os filhos pequenos de Shakira

A decisão da artista colombiana também é motivada pela busca de uma convivência saudável e um bom relacionamento entre ambos os pais, deixando as diferenças no passado.

Por sua vez, Gerard Piqué continua em Barcelona focado em seu projeto empresarial e de entretenimento, a Kings League, até mesmo pensando em assumir o cargo de treinador de uma equipe de futebol. Do outro lado do continente, Shakira está preparando seu novo álbum de estúdio ‘Las mujeres ya no lloran’, uma produção carregada de diferentes emoções, com sucessos mundiais como ‘Bizarrap Music Sessions #53′ e ‘TQG’ com Karol G.