“Sentíamos que ela faria algo incrível”, primo de Meghan Markle falou sobre sua infância

Desde muito jovem, Meghan Markle demonstrou que faria algo “incrível”. Foi o que disse seu primo Shawn Johnson, que falou sobre a infância da atual esposa do príncipe Harry.

Em entrevista ao Daily Mail, Shawn, que é filho de Joseph Johnson, um tio materno da duquesa, relatou ter ótimas lembranças com sua prima.

Shawn, de 43 anos, expressou: “Ela sempre foi muito doce. Era gentil e sempre teve uma qualidade de estrela. Sua forma de ser era contagiante e muito madura para sua idade. Ela sempre estava cuidando de nós e garantindo que todos estivéssemos bem”, sobre Meghan Markle, com quem perdeu contato há cerca de 20 anos.

Apesar de não ver sua prima há algum tempo, Shawn disse ao referido meio de comunicação que tem ótimas lembranças dela, com quem costumava se encontrar durante as férias na casa de sua avó materna.

"Estávamos na casa da minha avó e nos reuníamos todos. Todos tivemos uma infância bastante boa enquanto crescíamos. Meghan definitivamente ajudou a tornar essa infância incrível, ela foi uma grande parte dela. Foi realmente agradável sair durante as férias e passar tempo com ela", disse Shawn, que destacou que "tínhamos a sensação de que ela iria fazer algo incrível".

Meghan Markle, uma menina amada

O Daily Mail apresentou a entrevista de Shawn juntamente com fotos de Meghan Markle quando ela era criança, incluindo uma imagem dela recém-nascida nos braços de sua avó materna, que a segura e a beija.

"Doria (mãe de Meghan) a amava muito. Pudemos ver, todos a amamos e estamos felizes que a vida dela tenha resultado como foi para ela", afirmou.

Doria Ragland e Meghan Markle | Getty Images

Sobre o aspecto econômico, ele destacou que, embora não estivessem realmente bem, sempre tiveram o suficiente.

"Não acredito que nenhum de nós estivesse realmente bem, mas tínhamos o suficiente, e ela definitivamente tinha o suficiente", disse sobre a duquesa e ex-atriz.

A união de Meghan Markle e seu marido, o príncipe Harry, tem sido uma grande polêmica na família real britânica desde que ambos renunciaram aos seus deveres reais para residir nos Estados Unidos. O casal revelou suas diferenças com a realeza em entrevistas e nas memórias do filho mais novo do rei Charles III, onde ele classifica a rainha consorte Camilla como ‘vilã'.

Uma das suas mais recentes polêmicas é o nome Sussex que colocaram no seu novo site, apesar de a rainha Elizabeth II ter proibido o uso deste termo.