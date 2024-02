Remake de Renascer: João Pedro acata pedido inesperado do pai; descubra qual!

Depois de virar dono das antigas terras de Belarmino (Antonio Calloni), João Pedro (Juan Paiva) acatou um pedido inesperado do pai. Nos próximos capítulos do remake de Renascer, José Inocêncio (Marcos Palmeira) pede para o caçula voltar, mais uma vez, à fazenda.

Segundo o resumo divulgado pela Globo, João Pedro vai dormir na fazenda com Mariana (Theresa Fonseca), que estranha a situação. Acontece que o protagonista da novela das 21 horas precisa viajar e pede para o filho dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha.

Remake de Renascer: Sem José Inocêncio por perto, Mariana passa noite com João Pedro (Fábio Rocha/Globo)

No capítulo de sexta-feira (23), Mariana acha tudo muito estranho e questiona o verdadeiro motivo para João Pedro ainda obedecer aos pedidos de José Inocêncio.

Mais spoiler de Renascer

Nos próximos capítulos do remake, a chegada de Tião Galinha (Irandhir Santos) e Joana (Alice Carvalho) movimentou a fazenda do coronel Egídio (Vladimir Brichta), que se surpreende com a beleza da moça.

Já Deocleciano (Jackson Antunes) alerta João Pedro sobre Damião (Xamã) e Chico (Mac Suara) repreende Ritinha (Mell Muzzillo). Vale lembrar que a chegada de Damião não agrada José Inocêncio, que dá novas ordens ao filho caçula.

Fora da fazenda, Buba (Gabriela Medeiros) fica preocupada com Teca (Lívia Silva), que sente medo e José Venâncio (Rodrigo Simas) fica chocado com o fato da amada ter atropelado uma mulher grávida. Ela assume o seu erro ao trocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica.

Remake de Renascer: Damião chega ao vilarejo na venda de Norberto e pergunta por José Inocêncio (Estevam Avellar/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

