Qual é o verdadeiro estado de Kate Middleton? Revelam toda a verdade sobre a esposa de William

A realeza britânica não está passando por seu melhor momento atualmente. Em menos de dois meses, dois dos quatro principais membros da família real dos Windsor passaram por cirurgias. O rei Charles por causa de um câncer e Kate por uma cirurgia abdominal da qual não se sabe muitos detalhes.

O mistério sobre o estado de saúde de Kate Middleton

Parece que Kate Middleton está tranquila em Anmer House, sua residência em Sandringham, depois de ter passado alguns dias de recuperação em Adelaide Cottage (Windsor). Lá, toda a família se deslocou aproveitando alguns dias de férias escolares de seus filhos George, Charlotte e Louis. Kate estava ansiosa para recuperar o tempo perdido com seus pequenos, com quem só pôde se comunicar via FaceTime, pois não puderam visitá-la durante sua estadia no hospital.

Atualmente, o Palácio de Kensington emitiu apenas dois comunicados oficiais simples sobre Kate Middleton: "Sua Alteza Real a princesa de Gales foi internada ontem na The London Clinic, para uma cirurgia abdominal planejada". No segundo, datado de 29 de janeiro, foi confirmado que "a princesa de Gales retornou para casa em Windsor para continuar se recuperando da cirurgia. Ela está tendo uma boa evolução".

Kate Middleton estaria se recuperando de sua cirurgia em casa

Entretanto, de forma não oficial, o palácio confirmou a vários meios britânicos que a cirurgia não estava relacionada a um processo canceroso e desmentiu que Kate tenha sido induzida ao coma porque sua vida estivesse em perigo.

À espera de novas informações, alguns meios de comunicação sugeriram que a esposa de William foi submetida a um tratamento para refluxo ácido ou talvez a uma histerectomia. A verdade é que Kate Middleton ainda não apareceu em público e sua última foto foi em 25 de dezembro de 2023.