Paraíso Tropical: Dolores é presa e promete vingança para Iracema; relembre

Em Paraíso Tropical, Dolores (Rosamaria Murtinho) é presa e promete vingança para Iracema (Daisy Lucidi) , que se torna síndica do edifício Copamar. Tudo acontece quando ela decide “melhorar o nível” do prédio e contata policiais delatando o mau comportamento da moradora.

Na cena, Iracema afirma que Dolores é responsável por organizar festas não convencionais em seu apartamento, o que desvaloriza o edifício e, com isso, a força policial chega à noite e flagram a moradora durante uma de suas festas cheia de lindas jovens e rapazes interessados nelas.

A moradora é presa e promete vingança contra Iracema. No dia seguinte, Dolores é liberada pela polícia e retorna ao Copamar, deixando Iracema chocada. Algum tempo depois, Dolores resolve se mudar porque não conseguiu organizar mais nenhuma neste local.

Paraíso Tropical: Iracema (Daisy Lucidi) vira sindica do prédio e acaba com farra em apartamento (Renato Rocha Miranda/Globo)

No dia em que Dolores faz a mudança, Gustavo (Marco Ricca) se depara com um inusitado anúncio no jornal: uma senhora pagando bem a jovens rapazes para fazerem massagem.

Para sua surpresa, o endereço é justamente o de sua sogra Iracema. Enquanto Gustavo ri, sua esposa Dinorá (Isabela Garcia) percebe que tudo não passa de vingança de Dolores.

Paraíso Tropical: Dolores (Rosamaria Murtinho) promete vingança (Renato Rocha Miranda/Globo)

Na cena polêmica de Paraíso Tropical, vários jovens chegam ao Copamar e Pacífico (Nildo Parente) não entende nada. Antes que subam para o apartamento de Iracema, Dinorá intercepta os candidatos dizendo que o anúncio saiu com número do apartamento, do horário e do dia errados.

Dinorá pede a chave mestra para Pacífico e acomoda os jovens na casa de Dolores. Ela pede que esperem .

Na manhã seguinte Dolores chega ao edifício para pegar seus últimos móveis, encontra os rapazes a esperando e, claro, um tanto irritados com tudo. Os moradores do Copamar vivem mais um dia bem animado no edifício.

