Novo álbum de Shakira é número 1 em vendas e ainda não foi nem lançado

O novo álbum de Shakira tem o nome de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, título que se origina de um dos refrões da ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ com o produtor argentino Bizarrap.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ é o primeiro lançamento simultâneo da cantora em vinil e digital. Com quatro capas e 16 músicas. O álbum tem quatro edições. Diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo. A esmeralda, confiança; o rubi a paixão, a safira a vulnerabilidade e o diamante a força e a resiliência, como explicado pela cantora colombiana nas redes sociais.

No entanto, juntamente com os detalhes do que o álbum terá, chegou outra notícia dada pela própria artista, mostrando que 'Las Mujeres Ya No Lloran' está em primeiro lugar em vendas.

“Dizem-me que o nosso novo álbum já é o número 1 em vendas de pré-encomendas na Amazon! Muito obrigado!! Por confiarem em mim e na minha música e por me apoiarem em todos os momentos da minha vida. Amo vocês!!! ❤️ 🐺” — Shakira

Novo álbum de Shakira nas vendas Foto: Instagram @shakira

Parece que o lançamento virá com uma apresentação especial, pois foi mostrado junto com parte de sua equipe de trabalho em preparação para uma coreografia, com a qual a artista acrescentou "Trabalhando duro. Me preparando para o lançamento do álbum!"

Quais músicas ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ trará?

É importante lembrar que desde o lançamento de 'El Dorado' em 2017, até agora, Shakira só havia lançado 'Don't Wait Up', bem como várias colaborações como 'Me Gusta' com Anuel, 'Te Felicito' com Rauw Alejandro, 'Monotonía' com Ozuna.

Em seguida, chegou o sucesso mundial 'Music Sessions, Vol. 53' com Bizzarrap — do qual se destaca o nome do álbum — seguido por 'TQG' com Karol G. Depois veio a música 'Copa Vacía' com Manuel Turizo, 'Acróstico' em companhia de seus filhos Milán e Sasha e, finalmente, 'El Jefe' com Fuerza Regida.

"As mulheres já não choram. Meu novo álbum que chega em 22 de março, não foi criado sozinha, mas sim com todos vocês, e com minha matilha de lobas que estiveram lá me acompanhando a cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, me reconstruí. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência." — Shakira

Tudo indica que haverá uma música chamada ‘Puntería’, que seria uma colaboração com Cardi B, e há rumores sobre o que seria sua terceira colaboração com Alejandro Sanz, já que foram vistos juntos recentemente.