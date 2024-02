Mulheres de Areia: sem dinheiro, Virgílio se humilha para Raquel; relembre tudo!

Sem dinheiro, Virgílio (Raul Cortez) se humilha para Raquel (Glória Pires), que ficou com toda a fortuna de Marcos (Guilherme Fontes). Nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, o empresário corre para convencer a vilã a devolver o dinheiro e ela faz um acordo cruel.

Em cenas que ainda estão por vir, a irmã gêmea de Ruth (Glória Pires) escuta atentamente o pedido do pai de Malu (Vivianne Pasmanter) e ironiza o pedido de dinheiro.

Raquel aproveita o momento e diz que aceita emprestar uma boa quantia de dinheiro com a seguinte proposta: Virgílio é obrigado a colocar todas as suas ações em seu nome como garantia.

Mulheres de Areia: Raquel tenta acordo, mas Virgílio diz não para vilã (Reprodução/Globo)

Mesmo sabendo que perdeu uma fortuna, o pai do protagonista de Mulheres de Areia recusa dar suas ações para Raquel como garantia de pagamento e o acordo não é fechado e, com isso, a vilã da novela da Globo leva a melhor, por enquanto.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: Dolores é presa e promete vingança para Iracema; relembre

Enquanto isso, o personagem de Guilherme Fontes na novela vai até Pontal e se encontra com Ruth, por quem é perdidamente apaixonado.

Outros spoilers de Mulheres de Areia

A novela mostra ainda que César (Henri Pagnoncelli) ficou chateado com Zé Luiz (Irving São Paulo) porque ele escolheu Munhoz (Edwin Luisi) para ser seu padrinho de casamento. Já Ve­ra (Isadora Ribeiro) se reconcilia com Breno (Daniel Dantas) e revela que está grávida.

Na praia, os pescadores pedem desculpas a Alemão (Jonas Bloch) e Giacomini (Moacyr Deriquém) deixa Juju (Nicette Bruno) surpresa ao anunciar que vai se casar com Andréa (Karina Perez).

Mulheres de Areia: Marcos diz para o pai que deu todo o dinheiro que tinha para se livrar de Raquel (Reprodução/Globo)

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: atropelada por Buba, Teca perde o bebê? Saiba o desfecho