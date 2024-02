Megan Fox é criticada nas redes por sua aparência, mas calou as críticas com seu visual muito sexy (Instagram: @meganfox)

Depois de causar alvoroço nas redes sociais ao comparecer a uma cerimônia para celebrar a vitória de Kansas City no Super Bowl de 2024, Megan Fox finalmente reapareceu em um prêmio onde se destacou com um vestido branco justo que deixava adivinhar sua figura esbelta com sua bela silhueta da cabeça aos pés, silenciando assim seus detratores.

Megan Fox reaparece em público com um vestido branco espetacular para calar seus críticos

A atriz americana foi recentemente criticada naquela festa em Las Vegas porque, segundo alguns internautas, seu rosto parecia diferente, até mesmo deformado, e afirmavam que Megan Fox não era mais nem a sombra do que ela já foi, em um momento, uma das melhores estrelas de Hollywood.

No entanto, Megan Fox foi vista novamente no People's Choice Awards e estava espetacularmente divina com um traje branco que a faz parecer uma deusa, encantando com sua mera presença e exibindo um estilo moderno com seu cabelo rosa para lembrar por que ela é uma das mulheres mais icônicas da história moderna.

A atriz de Hollywood parecia uma deusa com seu cabelo rosa e lábios vermelhos

A peça é um vestido sem alças com decote drapeado e um corpete que marca a cintura, com uma queda que estiliza a figura de sereia que exibe e se destaca muito por seu tecido brilhante que a faz sobressair como uma verdadeira deusa.

Da mesma forma, amarra uma fita em seu pescoço como uma gargantilha, mas o tecido continua caindo em suas costas até o chão, criando um incrível contraste em preto e branco. Além disso, exibe seu cabelo curto cor-de-rosa até o pescoço com lábios muito vermelhos.

É um vestido inspirado na personagem de seu filme Jennifer’s Body, mas numa versão de vestido de noiva e é uma descrição muito precisa.