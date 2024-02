Esta é a mini-série de 8 episódios que vai te prender se você gosta de produções do tipo ‘Bridgerton’

Enquanto os fãs de Bridgerton aguardam a chegada da nova temporada (que será dividida em 2 partes), muitos têm procurado outras produções semelhantes que pelo menos se passem em épocas antigas.

Há algo que amamos neste tipo de séries é a ambientação que te transporta e cativa imediatamente, entre os impressionantes figurinos dos protagonistas, os cenários e as histórias que misturam drama, comédia, romance e ação perfeitamente. Além disso, o encanto dessas séries está no fato de que muitas delas, como Bridgerton, são baseadas em livros que foram catalogados como “clássicos”. Se for isso que está procurando, recomendamos esta encantadora série.

Cirurgias e Artimanhas Beach Road Pictures (Beach Road Pictures)

Se você leu Oliver Twist, o romance de Charles Dickens, é quase certo que tenha ficado cativado pela história daquele órfão que é forçado a viver situações injustas e cruéis, mas que luta para encontrar seu lugar na sociedade. ‘Cirurgias e Artimanhas’ faz referência a um par de personagens do romance clássico e os leva anos depois, na década de 1850, até a Austrália, para viver o sonho de um lugar melhor.

O protagonista é Jack Dawkins (interpretado por Thomas Broadie-Sangster), mais conhecido pelo apelido 'The Artful Dodger' e que agora é um cirurgião que exerce sua profissão em um hospital rústico na Austrália. Ele deixou para trás sua vida de ladrão, mas ainda enfrenta problemas. Depois de perder em um jogo de cartas, ele é obrigado a pagar uma grande quantia de dinheiro, caso contrário, perderá uma mão, o que tornaria impossível exercer sua profissão.

Em breve, ele se depara com seu velho amigo Fagin (David Thewlis), que é um prisioneiro enviado para a Austrália. Ao ver Jack, ele brinca com as memórias de seus dias na Inglaterra para tentar fazer com que ele interceda antes que seja enviado para a prisão. Fagin se oferece para ajudar Jack, mas seus métodos não são exatamente corretos.

As coisas se complicam ainda mais com a presença de Lady Belle (Maia Mitchell), a obstinada filha do governador, cujo desejo é tornar-se a primeira mulher cirurgiã da colônia.

A minissérie tem 8 episódios e está disponível nas plataformas Disney Star+, Hulu e Disney+, dependendo da região em que você se encontra. ‘Cirurgias e Artimanhas’ não tenta replicar a vibe de Oliver Twist. Tem sua própria vibe, uma que se move rapidamente, muitas vezes é divertida e, acima de tudo, é divertida de assistir.