Eliminada do BBB 24, Deniziane perguntou o motivo de sua saída do reality

Eliminada do BBB 24, Deniziane não esperou muito e perguntou para Tadeu Schmidt qual o motivo de sua saída do reality, mas o apresentador se calou diante do questionamento.

“Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei se você pode me responder. Se o meu relacionamento com o Matteus foi o que me eliminou?”, disse ela, que ouviu apenas um “eu não posso te responder”, de Tadeu.

Mas, Deniziane pode ficar despreocupada, afinal, o público que acompanha o programa deu diversos motivos para ela ser a eliminada da semana do BBB 24. Na web, fãs do reality deram diversas razões para ela deixar o confinamento.

BBB 24: Deniziane é a nona eliminada do reality show com 52,02% dos votos (Reprodução/TV Globo)

“Três coisas eliminaram ela: a Beatriz ter perdido uma discussão com a Fernanda, o término e a implicância dela com o Davi e as parciais já mostravam um crescimento exponencial da Fernanda”, escreveu um anônimo no TikTok.

Uma outra pessoa disse que Deniziane deixou o Big Brother Brasil depois de “triturar a carta da Isabelle” no último Sincerão, que foi ao ar na segunda-feira (19).

Um terceiro fã do BBB 24 destacou que, além da carta de Isabelle, os limões também foram um impulso importante para a escolha da nona eliminada do reality show da Globo: “O que eliminou ela foi a discussão por causa do limão com o Davi”, escreveu outra pessoa.

A eliminação da semana no BBB 24

A fisioterapeuta deixou o BBB 24 depois de uma disputa acirrada contra Fernanda e Matteus. Mas, o brother passou despercebido pela berlinda, já que o público focou nas sisters no nono paredão do reality.

Deniziane saiu do Big Brother Brasil com 52,02% dos votos. Jpa Fernanda foi a segunda mais votada, ficando com 47,16% e Mattheus ficou longe da berlinda, conquistando apenas 0,82% dos votos.

