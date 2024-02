Duas novas postagens de Shakira mostram o que esperar do lançamento de seu novo álbum

Se algo caracteriza Shakira é a capacidade de gerar euforia entre seu público. A poucos dias do lançamento de seu novo álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, ela está preparando uma surpresa muito especial para seus fãs que têm esperado pelo dia 22 de março, o grande dia.

Depois de 7 anos sem lançar um disco, a colombiana de 47 anos não só está atenta aos detalhes de seu álbum, mas também ensaia novas danças e movimentos para o que essa fase como artista trará, após passar por uma série de situações pessoais, incluindo a separação de seu ex-parceiro e pai de seus filhos, Gerard Piqué, o estado de saúde de seu pai e a mudança para Miami, nos Estados Unidos.

Recentemente, a colombiana compartilhou uma foto em que se vê o anúncio de seu álbum sobre o World Trade Center da Cidade do México, o que não descarta a possibilidade de percorrer vários países em uma turnê musical, como foi especulado dias atrás.

Ela escreveu: “Um beijo aos meus lobos na CDMX!!”, sobre a imagem que desencadeou a euforia e emoção de seus fãs mexicanos, abrindo caminho para uma possível visita com seu show musical.

Outra pista que expôs Shakira foi a recente publicação de um par de fotografias onde ela aparece ao lado de duas bailarinas sentadas, ambas talvez ouvindo algumas instruções da cantora para a nova coreografia, na qual não é descartável que inclua os movimentos de quadril pelos quais Shakira se tornou conhecida mundialmente.

Shakira Shakira em ensaio (Instagram)

Além disso, Shakira nos deixa ver um espartilho metálico no chão, o que poderia sugerir que faz parte do guarda-roupa que ela usará no lançamento oficial.

Até agora, não se sabe se a coreografia poderá ser vista em um programa de televisão ou na entrega de algum prêmio.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ será composto por 16 músicas, músicas inéditas, um remix e sete singles de sucesso que já conhecemos muito bem, como ‘Music Sessions Vol. 53′, com Bizarrap; ‘TQG’, com Karol G; ‘Parabéns’, com Rauw Alejandro; e ‘Copa Vazia’, com Manuel Turizo.