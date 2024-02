Cores de unhas que NÃO serão usadas na primavera-verão de 2024: farão você parecer envelhecida

Como em todas as temporadas, para esta primavera-verão de 2024 também haverá cores de unhas que não serão usadas para evitar parecerem antiquadas.

Além disso, não acrescentaremos anos adicionais nem nos deslocaremos das tendências, por isso vale a pena atualizar os esmaltes que temos em nossa penteadeira.

Cores de unhas que NÃO serão usadas na primavera-verão de 2024.

Preto

Embora já não nos deixemos levar pela ideia de que tons escuros são um "pecado" na primavera, o que realmente buscamos é dar um descanso às nossas unhas dessas cores opacas que foram destaque no inverno. Outro ponto a favor de dizer adeus momentaneamente a elas é que endurecem muito as mãos e são complicadas de combinar com qualquer visual, especialmente nestes dias de cores alegres e festivas.

Tons de néon

De acordo com Glamour, “a aposta de beleza para mãos elegantes nesta temporada não inclui essas cores tão chamativas”. Sim, optaremos por cores neutras e sofisticadas, como bege ou cinza, quando quisermos parecer minimalistas. Por outro lado, se procuramos algo mais divertido, o vermelho ou o laranja tijolo são mais do que suficientes.

"Está sendo procurado um estilo muito mais sutil que acrescente suavidade ao seu visual, então se você gosta de usar unhas coloridas, os tons pastel serão uma escolha mais eficaz", garantem, priorizando a delicadeza em nossos looks.

Unhas metalizadas

O Natal já passou e com ele, a febre que tínhamos de enfeitar nossas mãos com tons como dourado ou prateado que chamam toda a atenção para a manicure. A discrição é o que vai reinar nos próximos meses, por isso é melhor substituí-los por enfeites pequenos, como um pouco de papel alumínio no design que escolhermos.

Outras cores de unhas que NÃO serão usadas na primavera-verão de 2024 serão o rosa Barbie ou o azul rei elétrico.