BBB 24: Por causa da barba? Deniziane foi eliminada por outro motivo, segundo os fãs

Eliminada do BBB 24 por causa da barba de Matteus? Segundo os fãs do reality show, Deniziane saiu do programa por outro motivo.

Enquanto vídeos da sister do BBB circulam pela web, anônimos revelam que Deniziane perdeu sua preferência por causa de limões, ou melhor, por causa da discussão com Davi sobre a fruta.

No entanto, em um desses cortes do Conversa com o Eliminado, do Multishow, a nona eliminada do BBB 24 chora muito e diz ao público que não deixou de ficar com Matteus por causa da falta de barba: “Não foi gente, não foi”, diz a participante.

BBB 24: O público mandou Deniziane para casa (Reprodução/Globo)

Até Taís Fersoza, apresentadora do programa, deixa seu posto e vai até a mesa pegar lenços de papel para Deniziane limpar o rosto. Neste momento, a famosa diz que a eliminada deixou claro para o brother que a barba não foi a razão para o término, que aconteceu antes de sua saída.

Já nos comentários, os fãs do BBB 24 afirmam que ela perdeu para Fernanda por causa de limões: “Eu ser eliminada pela Fernanda. Mona, você só apareceu agora por causa de um limão. Nada você fez no jogo”, apontou uma internauta no TikTok.

Uma outra chamou Deniziane de “água de salsicha” e afirmou que a sister “mudou de lado muito tarde” e por isso foi a escolhida pelo público para deixar o reality show da Globo.

A eliminação da semana no BBB 24

BBB 24: Deniziane é a nona eliminada do reality show com 52,02% dos votos (Reprodução/TV Globo)

A fisioterapeuta deixou o BBB 24 depois de uma disputa acirrada contra Fernanda e Matteus. Mas, o brother passou despercebido pela berlinda, já que o público focou nas sisters no nono paredão do reality.

Deniziane saiu do Big Brother Brasil com 52,02% dos votos. Jpa Fernanda foi a segunda mais votada, ficando com 47,16% e Mattheus ficou longe da berlinda, conquistando apenas 0,82% dos votos.

