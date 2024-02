BBB 24: “O próximo que tem que ir embora é o Davi”, afirma Rodriguinho

O jogo começou a se fechar no BBB 24! Logo após a eliminação de Deniziane na última terça-feira (20). Rodriguinho conversa com Giovanna e diz para a sister deixar o Quarto Fada, pois aquele grupo não combina com ela. “O problema não é o quarto, o problema é o grupo”, comenta Giovanna. “Está muito rosinha aquele quarto pra você, você não tem nada a ver com aquele quarto”, diz o brother. “Tem que equilibrar as trevas”, rebate a sister.

Em seguida, o cantor diz para Michel, Pitel, Fernanda e Raquele que, em sua opinião, o próximo que precisa deixar o programa é o Davi, já que eles também achavam Anny forte, contudo ela foi eliminada.

“O próximo que tem que ir embora, para mim, é Davi. A Anny foi forte, [diziam]: ‘Anny é forte’. Agora está todo mundo achando que ele é o fortão. Eu sempre fui Davi Futebol Clube, eu só descanso”, conclui o pagodeiro.

Rodriguinho falando que o Davi tem que ser o próximo a ir embora, pois ta todo mundo achando o baiano forte, SINCERAMENTE #BBB24



Wanessa lista opções de voto

Em outra conversa envolvendo Davi, Wanessa, que já teve atritos com o colega de confinamento, diz que não é mais alvo do motorista de aplicativo.

Conversando com Yasmin, a cantora reflete sobre quem está participando do ‘Gnomos’, e diz que, do grupo, apenas dois não votam nela.

“Bin, Fernanda, Pitel, Rodriguinho, Raquele, Michel e Giovanna. Estou considerando esses os Gnomos hoje, vamos supor. Dessas 7 pessoas, só 2 não votaram em mim. Eu tenho 5 opções aqui. Davi não vota mais em mim”, explica.

“Como você sabe?”, questiona Yasmin. “Pela relação. Nítido. A gente acabou conversando mais, tendo uma relação boa”, explica Wanessa, que é novamente rebatida por Yasmin. “Conversa não quer dizer falta de voto”. “É nítido. Não é que ele falou, mas ele deu a entender outras pessoas, outros focos na minha frente”, continua a cantora.

