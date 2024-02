BBB 24: Deniziane é a nona eliminada do reality show com 52,02% dos votos (Reprodução/TV Globo)

Após uma noite tensa da dinâmica do ‘Sincerão’ que marcou a segunda-feira (19) no Big Brother Brasil, o paredão aconteceu nesta terça-feira (20) resultando na eliminação de Deniziane. A sister foi a participante nona a deixar o reality, somando 52,02% dos votos.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Haja vista o paredão ter sido formado com dois favoritos da casa pelo público, Deniziane não deu sorte e acabou deixando o reality.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Deniziane: 52,02%

Matteus: 0,82%

Fernanda: 47,16%

‘Sincerão’ marca noite de segunda-feira com muita tensão e emoção; confira as cartas enviadas aos participantes

A dinâmica do ‘Sincerão’ desta segunda-feira (19) no BBB foi considerada uma das mais pesadas até o momento. Alguns brothers foram selecionados para destruir as cartas dos familiares enviadas a outros participantes, gerando muita comoção.

Ao longo da dinâmica, os brothers e sisters Deniziane, Fernanda e Matteus, que estavam no Paredão, além do Anjo Michel e a Líder Raquele, tiveram que destruir as cartas dos familiares um dos outros.

Davi e Wanessa, os únicos que não tiveram as cartas destruídas, também tiveram que escolher entre o Anjo, Líder e emparedados para destruir suas cartas.

Afetado pela atividade, o cantor Rodriguinho chegou a dizer que iria embora do programa após ter a carta dos seus familiares destruída durante dinâmica. “Para mim, acabou. Eu vou embora”, disse ele durante conversa com Pitel.

No fim, os únicos que puderam ler as cartas enviadas foram Deniziane, Fernanda, Wanessa e Davi. Contudo, quem está aqui fora pode ler todas as cartas que foram destruídas. Confira o conteúdo das cartas: